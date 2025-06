Shopee incentiva doações e banca metade do valor

Para impulsionar as doações de fim de ano, a Shopee realiza a campanha “Shopee Doações especial de Natal: você doa e a Shopee paga metade” até 25 de dezembro. Os usuários poderão escolher uma ou mais entidades da página Shopee Doações , selecionar o valor da doação entre R$ 5 e R$ 100 e a Shopee pagará metade (quando aplicado o cupom). O valor total da contrapartida da Shopee pode chegar a R$ 500 mil para as instituições: GRAACC, Instituto Novo Sertão, Instituto Alicerce e Associação Cidadão Pró-Mundo.

A Shopee Doações é uma iniciativa que visa ajudar comunidades brasileiras, por meio de organizações nacionais, que possuem “lojas” na plataforma para venda de produtos digitais em forma de doações. O objetivo é contribuir para a transformação da realidade de crianças, adolescentes, jovens e adultos em diversas regiões do Brasil. “Queremos usar a tecnologia e o nosso alcance para ajudar a levantar o máximo de doações para essas entidades, que realizam um trabalho social sério e de extrema importância, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas”, comenta Felipe Piringer, responsável pelo marketing e estratégia na Shopee Brasil.

100% do valor doado vai direto para as instituições e os doadores contam com a facilidade e opções de pagamento oferecidos pela Shopee, como cartão de crédito, boleto e PIX, da mesma forma que acontece na aquisição de produtos nacionais e internacionais disponíveis na plataforma. Além disso, a compra de doação também garante o recebimento das Moedas Shopee que funcionam como descontos em compras futuras.

“O apoio da Shopee tem sido fundamental para a realização de nossas atividades no sertão e expansão dos projetos e atendimentos a centenas de crianças e jovens.” Jose Carlos Brito, diretor do Instituto Novo Sertão.

Mais sobre as entidades

O Instituto Novo Sertão desenvolve projetos sociais junto a comunidades locais do município de Betânia, que é a 3º cidade com o menor IDHM (índice de desenvolvimento humano municipal) do Piauí e está entre as 30 cidades mais carentes do Brasil. A entidade, por meio de parcerias com cidades vizinhas, compartilha tecnologias sociais, que visam o empoderamento dos demais atores sociais no sertão nordestino.

O GRAACC possui um hospital referência no atendimento de pediatria oncológica e oferece todas as chances de cura da doença, e com qualidade de vida. Possui uma infraestrutura completa, com equipamentos de ponta, e uma equipe capacitada em cada tipo de tumor para que seus pacientes recebam um atendimento completo e humanizado.