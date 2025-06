Iluminação inteligente para as festas de final de ano

Durante as comemorações de final de ano, a decoração é um item importante para completar o clima festivo, e a iluminação pode ser um dos diferenciais. Hoje, a Internet da Coisas (IoT) tornou-se grande aliada para criar aquele clima agradável nos cômodos da casa de maneira prática e inovadora, e nas épocas de Natal e Ano Novo, por exemplo, podem transformar os ambientes em cenários memoráveis. Entre tantos dispositivos disponíveis, lâmpadas e interruptores inteligentes são produtos que fazem parte do universo IoT e dão a possibilidade de personalizar a iluminação com apenas um toque no aplicativo ou por comando de voz, realizado pelo smart speaker (caixa de som inteligente).

A linha Izy da Intelbras , que transforma as residências em casas inteligentes e conectadas, possui dezenas de produtos no portfólio, que abrangem soluções como de segurança, comunicação e energia. A Lâmpada Smart EWS 410 e o Conector Smart Wi-Fi Universal EWS 301 são alguns desses produtos que permitem a criação de um ambiente luminoso e comemorativo para as festas de final de ano. Os dispositivos têm configurações fáceis para a personalização, realizadas por aplicativo ou comando de voz de um smart speaker, conforme demonstrado nesse link.

Lâmpada inteligente

Simples de configurar e utilizar, basta encaixar a lâmpada no bocal padrão e configurar pelo aplicativo gratuito Izy Smart. A lâmpada LED smart Wi-Fi possui 16 milhões de cores à escolha do consumidor, o qual é possível programar seu acionamento, alterar cores e intensidades de forma fácil, personalizando os ambientes para tornar o clima de Natal e Ano Novo ainda mais agradável.

Interruptor inteligente

Também conhecido como conector smart Wi-Fi, transforma as tomadas comuns em inteligentes. Com ele é possível controlar o ventilador, a cafeteira¹, a luminária ou outros eletrônicos plugando-os no dispositivo inteligente para acionar os produtos remotamente, como no caso de quando estiver viajando assim como a opção de programar o modo de funcionamento. Para as datas comemorativas que estão se aproximando, o conector pode auxiliar no clima de celebração, conectando abajur, luminárias e programar o acendimento na hora mais especial da noite. As luzes do pinheirinho ou mesmo da decoração externa da casa podem ser programadas pelo aplicativo. Também é possível criar uma rotina inteligente para que todos os dias ao anoitecer o conector smart ligue o comando de acender as luzes e desligue tudo automaticamente ao amanhecer tornando a rotina mais prática e ainda gerar uma possível economia na conta de energia elétrica.

Iluminação e música sincronizadas para as Festas

A lâmpada smart Wi-Fi tem ainda o recurso “música” que, ao ser ativado pelo aplicativo, utiliza o microfone do celular para captar o som ambiente e faz com que a lâmpada mude de cor seguindo o ritmo da música. São diferentes opções que deixam a iluminação inteligente para tornar o momento ainda mais especial.

Comande sua iluminação por voz

Além do aplicativo, a Lâmpada Smart EWS 410 e o Conector Smart Wi-Fi Universal EWS 301 podem receber comandos do smart speaker da linha Izy da Intelbras, o Izy Speak! O produto tem autonomia de bateria de cerca de 6 horas² e com isso, se torna “portátil”, podendo ser transportado para qualquer lugar. No caso de possuir mais de um Izy Speak na casa, é possível utilizar a função Multi-room para ouvir música de maneira sincronizada em todos os ambientes que tenham o produto instalado.

A lâmpada e o conector, assim como todos os dispositivos da linha Izy são compatíveis com Amazon Alexa e Google Assistente. Com os assistentes virtuais, as pessoas poderão interagir na noite das festas, dando comandos para ligar, desligar ou mudar as tonalidades de luz nos cômodos, de acordo com o clima do momento.

Para Everson Alex Johansson, especialista em produtos e negócios IoT na Intelbras, a transformação digital impulsiona ainda mais o uso de produtos IoT no Brasil e colabora para tornar as residências em casas inteligentes de maneira muito mais acessível. “Hoje, é possível interagir com eletros ou outros equipamentos de nossas casas pelo smartphone, por comandos de voz ou ainda por meio de rotinas inteligentes totalmente automatizadas para tornar nosso dia a dia muito mais prático, confortável e seguro”, diz.

Além da praticidade de utilização, os produtos inteligentes da Intelbras possuem preços acessíveis. A Lâmpada Smart EWS 410 tem preço sugerido de R$ 109 e o Conector Smart Wi-Fi Universal EWS 301 de R$ 129.

¹ de até 10 amperes

² valor estimado em reprodução com cerca de 50% do volume