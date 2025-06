A Techland revelou hoje os requisitos mínimos e recomendados para jogar Dying Light 2 Stay Human no PC.

Com requisitos mínimos razoáveis e espaço para os entusiastas de PC topo de linha, Dying Light 2 Stay Human é acessível a uma grande quantidade de PCs, sendo possível graças a C-Engine, tecnologia proprietária da Techland.

Veja os requisitos para jogar Dying Light 2 no PC

Configurações mínimas (Ray-Tracing desligado) *:

CPU: Intel® Core™ i3-9100 ou AMD Ryzen™ 3 2300X

RAM: 8GB

GPU: NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti / AMD Radeon™ RX 560 4GB

OS: Windows 7

Espaço em disco: 60GB HDD

*Para uma resolução de 1080p a 30 quadros por segundo

Configurações recomendadas (Ray-Tracing desligado) **:

CPU: Intel® Core™ i5-8600K ou AMD Ryzen™ 5 3600X

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce® RTX 2060 6GB ou AMD Radeon™ RX Vega 56 8GB

OS: Windows 10

Espaço em disco: 60GB SSD

**Para uma resolução de 1080p a 60 quadros por segundo

Configurações mínimas para jogar com Ray-Tracing ligado***:

CPU: Intel® Core™ i5-8600K ou AMD Ryzen™ 5 3600X

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce® RTX 2070 8GB

OS: Windows 10

Espaço em disco: 60GB SSD

***Para uma resolução de 1080p a 30 quadros por segundo

Configurações recomendadas para jogar com Ray-Tracing ligado****:

CPU: Intel® Core™ i5-8600K ou AMD Ryzen™ 7 3700X

RAM: 16GB

GPU: NVIDIA GeForce® RTX 3080 10GB

OS: Windows 10

Espaço em disco: 60GB SSD

***Para uma resolução de 1080p a 60 quadros por segundo

Dying Light 2 Stay Human, publicado pela Techland, será lançado em 4 de fevereiro de 2022 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Versão em Nuvem).

Pré-vendas estão disponíveis em dyinglightgame.com/preorder. Todas as pré-vendas vêm com o pacote digital exclusivo Reload e Reach for the Sky, que apresenta roupas exclusivas, armas, mochila e skins para o parapente. O pacote Reach for the Sky foi criado em colaboração com a Rosario Dawson (O Mandaloriano, Sin City e Demolidor), que interpreta Lawan, personagem chave cujo destino se conecta com o protagonista Aiden durante a jornada.

Junte-se aos outros sobreviventes no Discord, Facebook, Twitter, Instagram, e YouTube.