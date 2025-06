Fluxo fecha 2021 com três vitórias no Prêmio Esports Brasil

Na última quinta-feira (16), o Fluxo, organização de esports criada por Nobru e Cerol, teve três conquistas no Prêmio Esports Brasil 2021. Na principal celebração de esports da América Latina, Nobru foi eleito como Craque da Galera, em votação popular, Syaz foi o Atleta Revelação e ninexT foi escolhido como Melhor Jogador de Battle Royale. Além disso, o Fluxo também contou com as indicações de Melhor Organização de Esports e com Cerol para Melhor Streamer.

Segundo Cerol, cofundador da equipe, as conquistas destacam o trabalho sólido da organização durante todo o ano: “Mais três prêmios para nossa conta, meus filhotes! Fomos a organização de esports que mais ganhou prêmios ontem e isso reflete o trabalho sério que estamos fazendo, seguindo o que traçamos como meta: ser uma organização que fale diretamente com a comunidade. Parabéns pros moleques do Fluxo que arrebentaram em 2021!”

A organização, que tem menos de um ano de vida, já conquistou quatro prêmios e mais de 10 indicações em diversas premiações. Além das conquistas no Prêmio Esports Brasil, Nobru também foi eleito como personalidade do ano pelo Esports Awards, em novembro deste ano. Segundo ele, este é um ano que vai ficar marcado na história do Fluxo: “Tô muito feliz em ver o Fluxo se destacar tanto no cenário de esports, o que mostra que nosso trabalho está conquistando reconhecimento no Brasil. Muito obrigado a todos que torceram e votaram em mim para Craque da Galera, e parabéns pro Syaz e pro ninexT, meus irmãos que arrebentaram demais!”

Já para Bak, sócio do Fluxo e CEO do time de emuladores, o ano de 2022 será marcado por ainda mais trabalho: “Fiquei muito feliz com a minha decisão de me juntar ao Fluxo e fazer parte desta história, conquistando ainda mais títulos com a divisão de emuladores e podendo agora comemorar todos estes resultados alcançados neste primeiro ano de Crias. Podem ter certeza que a organização vai continuar buscando se aprimorar cada vez mais para quem torce por ela!”

Em 11 meses de vida, o Fluxo vem crescendo em ritmo acelerado e ganhando destaque nacional e internacional. Apenas em 2021, a organização montou três times de Free Fire, sendo um mobile profissional, que foi campeão da 4ª Liga Brasileira de Free Fire e disputou o Mundial do Game, um de emuladores profissional, que já conquistou os títulos do Grand Slam, 4×4 das Estrelas e da Copa LBR, e uma categoria de base, que já faturou a Liga GWL e a Talents Elite. Além disso, o Fluxo também conta com uma equipe de influenciadores formada por Alê Maze, Gorila, Rajah, Jon Vlogs e ninexT, responsáveis pela gravação de todos os conteúdos das redes sociais do time, que somam mais de 5 milhões de seguidores e que conquistou 4º Lugar na lista de Top Creators do Youtube 2021.