Gaules anuncia novo torneio do Tribo Series de Call Of Duty

O canal do Gaules na Twitch será o palco principal da terceira edição do torneio Tribo Series de Call of Duty: Warzone Pacific. Lançado no início do mês, o novo mapa (Caldera) reflete a maior mudança no Battle Royale do Call of Duty desde o seu lançamento em março de 2020. A disputa acontecerá no Vanguard Royale, apenas usando as armas de Call of Duty: Vanguard e promete equilibrar as disputas. O campeonato terá a premiação de R$10 mil e será disputada por 12 Trios no formato Open Lobby – modalidade Killrace. O principal objetivo do último torneio do ano é apostar nas risadas e unir a comunidade, misturando jogadores do cenário de Call of Duty e outros jogos, além dos streamers da Tribo.

Realizado em parceria com Call of Duty, o campeonato acontece no dia 22 de dezembro a partir das 18h. Dentre os convidados confirmados, estão nomes como pro-player Gepege e N4no, além dos membros da Tribo – Liminha e Nahzinhaa e o ex-jogador e streamer Wendell Lira. O trio de casters Thaue Neves, Peter ‘Ogro’ Thorun e Alice Gobbi, que fez muito sucesso com a narração e comentários das primeiras edições, estará de volta na GaulesTV.

Este será o terceiro evento de Call od Duty: Warzone em 2021 exibido no segundo maior streamer do mundo, Alexandre Gaules. No primeiro torneio deste ano, ‘Gau’ transmitiu 4 horas com 31 streamers transmitindo seus jogos simultaneamente. A média de público foi de 61 mil dispositivos conectados ao mesmo tempo – gerando 500 mil visualizações nos conteúdos promovidos. O evento contou com a presença ilustre de Ronaldo Fenômeno, jogadores do mundo dos FPSs e da Tribo, sendo realizado em quartetos. Na segunda edição – disputada em outubro – a torneio foi em trio e teve 22 canais transmitindo e 425 mil views, com pico de 48 mil dispositivos acompanhando as disputas. As partidas foram disputadas no modo especial de Halloween e Gaules jogou junto de Ronaldo Fenômeno e pro player NinexT.