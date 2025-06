TikTok, Idesam e Gaby Amarantos fazem campanha por reflorestamento na Amazônia

Uma parceria entre o TikTok, e o Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) vai garantir o replantio de árvores em áreas degradadas da Floresta Amazônica e contribuir para o desenvolvimento da comunidade local. A campanha #ReflorestaAmazônia começa nesta sexta-feira, dia 17, na plataforma de vídeos curtos e contará com a parceria da cantora Gaby Amarantos , em um dos hits de seu mais recente álbum.

A cada vídeo criado com a hashtag #ReflorestaAmazônia usando como trilha sonora a música “Embraza”, do disco novo de Gaby, uma árvore será plantada em áreas degradadas da Amazônia e contribuirá também para o desenvolvimento sustentável da comunidade local. O álbum da cantora paraense, “Purakê”, tem a região amazônica como tema. A campanha vai até dia 24.

“Estou muito feliz de estar na campanha #ReflorestaAmazônia com o Idesam e o TikTok! Meu novo álbum, Purakê, foi totalmente inspirado na Amazônia, assim como muitos outros projetos da minha carreira. Pra mim é potente participar de uma ação para reflorestar a Floresta Amazônica através da minha música. Conto com vocês nessa missão!”, diz Gaby Amarantos sobre a participação na campanha.

“Entre 2021 e 2030 foi considerada pela ONU a década de restauração dos ecossistemas e o TikTok está cada vez mais comprometido em contribuir para a sustentabilidade ambiental. Queremos cada vez mais promover o uso da plataforma para causas positivas e transformadoras. Ninguém melhor do que a Gaby e o Idesam para nos ajudar a levar essa mensagem sobre a Amazônia, e criar um senso de consciência coletiva por meio da música no TikTok. Além do reflorestamento, queremos propor conversas e conteúdos para aumentar o conhecimento das pessoas sobre a região”, diz Handemba Mutana, diretor do TikTok for Good no Brasil.

“O sentimento de unir esforços com a TikTok e a Gaby é de honra, pois a #ReflorestaAmazônia definitivamente é uma influência positiva, mostrando que é possível informar, entreter e mobilizar pessoas para ações socioambientais. Queremos fazer ecoar a mensagem sobre a importância de mantermos a Floresta Amazônica em pé, reflorestando o que já foi destruído e conservando o que ainda resta”, diz Paola Bleicker, diretora executiva do Idesam.

Na cidade de Apuí, um dos municípios mais desmatados do Amazonas, o trabalho do Idesam busca fomentar o desenvolvimento sustentável aliado a restauração da floresta nativa. Os plantios são feitos intercalando mudas de árvores nativas (copaíba, andiroba, mogno, ipê, entre outras) com plantas de café, formando os chamados ‘sistemas agroflorestais’, ou ‘SAF’.

Enquanto as árvores são responsáveis por reflorestar as áreas degradadas e reduzir o efeito das mudanças climáticas, o café pode gerar um aumento de até 50% na renda das famílias que sobrevivem da agricultura de pequena escala na região. A meta da campanha é plantar cerca de 20 mil árvores, beneficiando mais de 60 famílias apuienses.

Importantes criadores do TikTok da região amazônica estão apoiando o reflorestamento ambiental na região e vão contribuir produzindo conteúdos educativos. @cunhaporanga_oficial , @carolinelinsph e @daldeiaoficial se engajaram na campanha e convidam suas comunidades para apoiarem esta causa. A iniciativa também recebe o apoio dos Armys( @army_htp ), fãs do grupo coreano BTS , que vem se destacando no engajamento em ações sociais e na promoção de arrecadamento.

TikTok e a Sustentabilidade

O TikTok vem promovendo iniciativas voltadas à sustentabilidade. Em fevereiro deste ano, a campanha #ReflorestaComGil , em parceria com o Instituto Terra, marcou a entrada de Gilberto Gil no TikTok. A cada vídeo criado com a nova canção “Refloresta”, o TikTok plantou uma árvore em áreas degradadas do vale do Rio Doce. Em 2020, a campanha #SOSRainForestChallenge no TikTok arrecadou mais de 30 mil dólares para proteção das florestas tropicais e povos indígenas atingidos pela Covid-19. Cerca de 50 artistas se uniram em favor do movimento e o público pôde acompanhar, ao longo de 8 horas, números musicais preparados especialmente por nomes como Sting, Anitta, Sandy, Iza, Milton Nascimento, Caetano Veloso, entre outros. As ações estiveram em sinergia com a missão do TikTok For Good de inspirar e incentivar uma nova geração a ter um impacto positivo no planeta e nas pessoas ao seu redor.