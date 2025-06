Eleito jogo do ano, Rainbow Six Siege é protagonista no Prêmio Esports Brasil 2021

Uma temporada absolutamente especial para o cenário brasileiro de Rainbow Six Siege. Com conquistas continentais e mundiais, o game da Ubisoft foi o centro das atenções na edição de 2021 do Prêmio Esports Brasil – principal premiação dos esportes eletrônicos no país – ao levar o troféu na categoria “Melhor Jogo”. A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (16).

O Rainbow Six Siege foi eleito jogo do ano em votação realizada pelo público e também pelo júri técnico do Prêmio Esports Brasil. O game tático da Ubisoft concorreu com CS:GO, Free Fire, League of Legends e VALORANT.

Além do prêmio de melhor jogo, outras escolhas fizeram o R6 atrair os holofotes durante o evento. Gustavo “Psycho”, jogador e IGL da Ninjas in Pyjamas, terminou a noite com dois troféus: “Melhor Atleta de Rainbow Six Siege” e “Atleta do Ano” – uma das categorias mais aguardadas da noite, que premia o grande destaque individual dentre todos os esportes eletrônicos do país na temporada.

Outros profissionais do cenário de Rainbow Six Siege também estiveram entre os finalistas de diferentes categorias do evento. André “Meligeni”, narrador da Ubisoft Brasil, concorreu ao prêmio de “Melhor Caster”. E também Diogo “FNTZY”, jogador da FURIA Esports, foi um dos indicados para “Atleta Revelação”.

Em 2021, o Brasil chegou ao topo do mundo pela primeira vez no Rainbow Six Siege com a conquista da Ninjas in Pyjamas no Six Invitational, campeonato de maior expressão da modalidade. Mas não parou por aí. Em agosto, a brasileira Team oNe sagrou-se campeã do Six Major México e, em novembro, foi a vez da FaZe Clan colocar o país no lugar mais alto do pódio ao vencer a segunda edição do Six Major, realizada na Suécia. Os brasileiros também venceram as três edições da Copa Elite Six da América, a “Libertadores do R6”, em 2021.

Com isso, o Brasil concretizou um domínio completo do cenário competitivo profissional ao faturar todos os troféus internacionais da temporada. O calendário estruturado de competições e uma grande quantidade de talentos individuais contribuem para o país atrair o interesse de grandes organizações de esportes eletrônicos que buscam protagonismo na modalidade.

Apresentado por Bárbara Coelho e Nyvi Estephan, o Prêmio Esports Brasil 2021 contou ainda com presenças ilustres, como a da skatista Rayssa Leal, medalhista de prata no skate street feminino nas Olimpíadas de Tóquio 2020, e com shows de Delacruz, Triz, Cesar MC, Majur, Tassia Reis, L7nnon e MC Maneirinho. O evento teve transmissão ao vivo no SporTV 3, além de cobertura em tempo real no GE e nas redes sociais da premiação.

Confira, em negrito, os vencedores de todas as categorias do Prêmio Esports Brasil 2021:

Melhor Jogo:

CS:GO

Free Fire

League of Legends

Rainbow Six: Siege

VALORANT

Atleta do Ano:

ninexT

PVDDR

kscerato

Lelis

Konqueror

Mts007

PHzin

Aegis

Carrilho

SillyFangirl

Psycho

sacy

Melhor Atleta de VALORANT:

sacy

heat

mwzera

Melhor Atleta de Rainbow Six: Siege:

Psycho

Paluh

Alem4o Melhor Atleta de DotA 2:

Lelis

rdo

4dr

Melhor Atleta de Fighting Games:

Konqueror (Mortal Kombat)

HorusPaulin (Street Fighter)

Trema (Guilty Gear)

Melhor Atleta de Mobile Games:

Carrilho (PUBG Mobile)

LucasXGamer (Clash Royale)

Carlito (League of Legends: Wild Rift)

Melhor Atleta de Card Game:

PVDDR (Magic: The Gathering)

Fled (Hearthstone)

Nayara Sylvestre (Hearthstone)

Melhor Atleta de Futebol Virtual:

PHzin (FIFA)

Paulo Neto (FIFA)

Pedro Resende (FIFA)

Melhor Atleta de Battle Royale:

ninexT (Call of Duty: Warzone)

sparkingg (PUBG)

Seeyun (Fortnite)

Melhor Atleta de Outras Modalidades:

SillyFangirl (osu!)

Caiotg1 (Rocket League)

Igor Fraga (Gran Turismo)

Melhor Atleta de CS:GO:

kscerato

yuurih

FalleN

Melhor Atleta de League of Legends:

Aegis

Robo

TitaN

Melhor Caster:

Babi Michelatto

BiDa

Bruno Clash

Meligeni

Schaeppi

Atleta Revelação:

Fntzy (Rainbow Six: Siege)

Syaz (Free Fire)

Jean Mago (League of Legends)

Melhor Streamer:

Baiano

Casimiro

Cerol

Coringa

Gaules

Atleta Revelação Feminina:

Liz (League of Legends)

Daiki (VALORANT)

isaa (VALORANT)

Melhor Atleta Feminina:

bizinha (CS:GO)

Daiki (VALORANT)

isaa (VALORANT)

Melhor Atleta de Free Fire:

Syaz

Mts007

Yago exe

Personalidade do Ano:

Casimiro

Gaules

Coringa

Melhor Organização:

Fluxo

FURIA

LOUD

paiN Gaming

RED Canids Kalunga

Craque da Galera:

FalleN

Nobru

Robo

Syaz

Will