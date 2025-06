Confira as músicas e os podcasts mais ouvidos pelos gamers no Brasil em 2021

A Retrospectiva 2021 do Spotify entregou diversas listas dos mais ouvidos deste ano, mas ainda tem outros níveis para serem desbloqueados. Quer saber quais foram as músicas e os podcasts mais populares na categoria Gaming no Brasil no Spotify?

Além de músicas que fizeram sucesso nos consoles, como M4 , do rapper brasileiro Teto e INDUSTRY BABY , do Lil Nas X , as trilhas sonoras de jogos disponíveis no Spotify também fizeram parte de 2021 de muitos gamers. Lançado em 2020, The Last Of Us Part II (Original Soundtrack) esteve entre um dos álbuns mais ouvidos do gênero esse ano, junto com Minecraft – Volume Alfa , que esteve no topo de trilhas sonoras de gaming tanto no Brasil, quanto no mundo.

O podcast favorito entre os gamers foi o Balela . Apresentado pelos gamers Calango e ZeRO , este podcast também ficou na primeira posição entre os podcasts mais ouvidos por meio do Playstation e do Xbox. 99Vidas – Nostalgia e Videogames, Jogabilidade e PotatoesAndEllie Show também estão entre os cinco mais escutados no aplicativo do Spotify quanto pelas plataformas de games.

Descubra abaixo quais conteúdos disponíveis no Spotify serviram como player 2 em 2021.

Trilhas sonoras de jogos mais ouvidas no Brasil:

Trilhas sonoras de jogos mais ouvidas no mundo:

Gêneros musicais mais ouvidos nos consoles Playstation e Xbox no Brasil:

Funk Carioca Trap Brasileiro Funk Ostentação Hip Hop Brasileiro Pop Rap

Gêneros musicais mais ouvidos nos consoles Playstation e Xbox no mundo:

Pop Rap Rap Trap Hip Hop Southern Hip Hop

Músicas mais ouvidas nos consoles Playstation e Xbox no Brasil:

Músicas mais ouvidas nos consoles Playstation e Xbox no mundo:

Podcasts da categoria Gaming mais ouvidos no Brasil:

Podcasts de Gaming mais ouvidos no aplicativo do Spotify nos consoles Playstation e Xbox no Brasil: