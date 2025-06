Confira três inovações tecnológicas inéditas apresentadas pela realme durante evento sobre série GT 2

A realme, marca de smartphones que mais cresce no mundo, apresentou hoje três inovações tecnológicas inéditas durante evento especial dedicado à série GT 2. Tecnologia implacável e design inovadores sempre foram pilares que sustentaram o rápido crescimento da companhia. Como a primeira e mais sofisticada linha de smartphones flagship da marca, a série GT 2 agora conta com três novidades mundiais: uma traseira feita de biopolímero, uma câmera ultrawide de 150° e a Inovação do Futuro da Comunicação da realme .

Primeiro material de biopolímero do mundo com Master Design

O realme GT 2 Pro apresenta um design minimalista com foco em sustentabilidade, inspirado em papel. Criado pelo renomado designer japonês Naoto Fukasawa, o “Paper Tech Master Design” faz do smartphone o primeiro do mundo a ser projetado com materiais de base biológica.

A traseira do realme GT 2 Pro utiliza um material de biopolímero, que serve como alternativa ecológica às matérias-primas fósseis que contribuem para o aquecimento global. O material de base biológica da SABIC foi aprovado não apenas por meio da Certificação Internacional de Sustentabilidade e Carbono do ISCC, mas também em diversos padrões de regulamentação ambiental rigorosos, como REACH, RoHS e EPEAT.

Além disso, o novo design da caixa do aparelho reduz a proporção geral de plástico de 21,7% (número referente à geração anterior) para 0,3% neste modelo.

Primeira câmera ultrawide com 150° e modo fisheye do mundo

As lentes ultrawide são frequentemente usadas em fotografia de paisagens e edifícios, já que permitem a captura de uma perspectiva mais ampla em cada foto. O realme GT 2 Pro é o primeiro smartphone do mundo a oferecer uma câmera ultrawide de 150°, expandindo o campo de visão do telefone em 278%, se comparado aos 84° da câmera principal.

A realme também apresenta o primeiro modo fisheye para smartphones do mundo com o realme GT 2 Pro. Neste modo é possível produzir perspectivas e efeitos de longa profundidade. Por meio de um largo campo de visão, a imagem geral torna-se ainda mais atraente.

Inovação do Futuro da Comunicação com sinal estável e NFC 360°

O realme GT 2 Pro está equipado com um sistema de matriz de antenas que consiste em três tecnologias: a primeira tecnologia de alternância de antenas de banda ultralarga do mundo (HyperSmart), um intensificador de Wi-Fi e tecnologia de comunicação por aproximação (NFC) 360°.

A tecnologia de alternância de antenas HyperSmart da realme é projetada com 12 antenas que cobrem todos os lados do smartphone e oferecem suporte para bandas principais em quase todas as direções, com a mesma intensidade de sinal. Isso permite que o realme GT 2 Pro avalie, de forma inteligente, a qualidade do sinal das antenas e selecione automaticamente aquela com o melhor desempenho no momento.

Quanto ao intensificador de rede Wi-Fi, uma antena simétrica foi projetada para garantir uma intensidade de sinal mais equilibrada ao redor do smartphone. Nos testes conduzidos pela realme, o design melhorou a estabilidade do sinal em 20%, se comparado ao desempenho de uma antena Wi-Fi assimétrica.

O realme GT 2 Pro também possui duas antenas principais que funcionam como transceptoras de sinal NFC, aumentando a área de detecção em 500% e a distância de reconhecimento em 20%. Toda a parte superior do aparelho detecta sinais NFC em qualquer direção, facilitando o uso da tecnologia para cartões de crédito e smartphones.