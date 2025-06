Stadia, o serviço de jogos na nuvem do Google, chega às mais recentes smart TVs da LG

A LG Electronics (LG) anuncia que o Stadia, serviço de jogos na nuvem do Google está disponível em suas Smart TVs equipadas com webOS 5.0 e webOS 6.0 em vinte e dois países. O suporte nativo das Smart TVs LG ao Stadia ajuda a oferecer acesso instantâneo a jogos de alto padrão, com gráficos e taxas de quadro excepcionais em displays de última geração.

Disponível para download na LG Content Store nos 22 países em que o Stadia foi lançado, a loja Stadia oferece mais de 200 jogos populares, como Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin’s Creed: Valhalla, Hitman 3, Baldur’s Gate 3 e acesso a uma linha crescente de jogos e demos grátis — todos jogáveis com apenas um controlador compatível, sem a necessidade de downloads. A assinatura do Stadia Pro dá acesso a uma biblioteca crescente de mais de 30 jogos, novos títulos adicionados todos os meses e descontos exclusivos em jogos e conteúdos adicionáveis. Com o suporte do Stadia a gráficos 4K HDR e jogabilidade de 60 FPS, além de som surround 5.1, as Smart TVs da LG são a opção perfeita para quem busca uma experiência de jogo avançada sem a necessidade de comprar um console à parte ou de gastar uma fortuna em um computador gaming.*

A família de Smart TVs da LG inclui ainda as TVs OLED, que oferecem uma experiência de jogo inigualável com o Stadia. As TVs OLED da LG já têm a preferência dos gamers do mundo todo e são perfeitas para jogos de atiradores em primeira pessoa, estratégia em tempo real e corrida, garantindo imagens HDR impecáveis, pretos profundos e cores precisas graças aos pixels autoiluminados das telas OLED. E mais, o tempo de resposta de 1ms das TVs OLED da LG e o baixíssimo input lag sem perda na qualidade da imagem dão aos jogadores a vantagem que eles precisam para vencer sempre.

# # #

* Streaming em 4K e som surround 5.1 disponível apenas aos assinantes do Stadia Pro. Todos os novos usuários do Stadia podem resgatar um mês grátis do Stadia Pro a título de teste.