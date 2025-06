Nobru e integrantes do Fluxo participarão do TikTok Game Room

Nesta terça-feira (21), a partir das 20h, Bruno “Nobru“ Góes, jogador profissional e cofundador do Fluxo, será o apresentador do TikTok Game Room, iniciativa global que reúne os principais talentos jogando games no canal do TikTok Brasil. Além de Nobru, o evento também contará com a participação de Ale Maze, Gorila e Godkill, influenciadores e jogadores do Fluxo, que se reunirão para promover uma transmissão descontraída e de muita gameplay. Durante o evento, que é produzido pela 3C, gaming partner que busca desenvolver e conectar talentos e marcas no universo gamer, os participantes jogarão partidas de Free Fire, onde o público poderá escolher qual modo de jogo será disputado entre eles, como um contra um, dois contra dois ou até partidas de contra-squad.

De acordo com Nobru, que também é Embaixador Global de Games do TikTok, a transmissão será um momento de se divertir e interagir com o público: “O TikTok preparou uma live especial comigo e os influenciadores do Fluxo para fecharmos o ano com chave de ouro. Vai ser uma transmissão que todos vocês poderão participar e até trocar uns capas com nosso time. Já em clima de final de ano, estamos muito animados por poder estar juntos em um grande evento mais uma vez. Espero todos vocês lá com a gente!“

“O TikTok Game Room é uma iniciativa global que busca desenvolver a comunidade gamer da plataforma e não poderíamos estar mais felizes em fechar 2021 oferecendo uma live do Nobru, o nosso chefão de games, e seus convidados na plataforma”, acrescenta Gui Barbosa, Líder de Parcerias de Gaming do TikTok na América Latina.