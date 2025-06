Conheça os times que estão na final da PUBG MOBILE Global Championship 2021

A PUBG MOBILE Global Championship 2021 (PMGC), que este ano terá US$ 6 milhões em premiação, continua com as 16 equipes do leste e do oeste disputando as finais entre os dias 22 a 24 de dezembro.

Infinity, Genesis Dogma GIDS, Stalwart Esports estão indo para a final como os times mais fortes da liga leste da PMGC com mais pontos de campeonato, Unicorns of Love e os times brasileiros Rise Esports e Alpha7 se juntam como os líderes da liga oeste da PMGC. Apenas 15 equipes passarão pelas finais e terão a chance de fazer história na grande final do mundial.

Times da liga oeste:

Rise Esports

Alpha7 Esports

Unicorns of Love

S2G Esports

KNIGHTS

Futbolist

Beşiktaş Esports

1907 Fenerbahçe Esports

Next Ruya Esports

Ghost Gaming

Furious Gaming

Natus Vincere

Buluc Chabtan

Eastern Stars

Aton Esports

MadBulls

Times da liga leste:

The Infinity

GENESIS DOGMA GIDS

Stalwart Esports

Nigma Galaxy

4Rivals

MS Chonburi

Six Two Eight

Rico Infinity Team

REJECT

Bigetron RA

Cryptics

Team Secret

DAMWON Gaming

D’Xavier

DRS Gaming

Nova Esports

A PUBG MOBILE Global Championship é o maior torneio de eSports mobile do mundo, com equipes representando mais de 30 países e divididas em divisões leste e oeste, incluindo Índia, China, CIS, Turquia e muitos mais. Para 2021, a PMGC optou por dar o convite para as Grandes Finais à Índia para garantir o mais alto nível possível de competição global, completando a lista de 16 equipes. A PMGC 2021 começou em 30 de novembro e já viu 40 equipes batalharem.

O PUBG MOBILE tem orgulho da parceria com o YouTube para a PMGC, e todo o evento é transmitido exclusivamente na plataforma por meio do canal oficial PUBG MOBILE eSports Brasil e 18 outros canais locais. OnePlus, uma marca de tecnologia líder global conhecida por seus smartphones Android de alto desempenho, é o parceiro oficial de smartphones da PMGC 2021.

A final da PMGC irá ao ar de 22 a 24 de dezembro às 15h no canal oficial do PUBG MOBILE eSports Brasil no Youtube .