Retrospectiva do app Olivia ajuda usuários a se planejarem para o ano que vem

O app de assistência financeira Olivia lançou nesta terça-feira (21) uma retrospectiva de 2021, em formato de stories, com dados que podem auxiliar seus usuários a se planejarem melhor para o ano que vem.

Por meio de inteligência artificial, o app analisa o comportamento financeiro dos usuários a partir da leitura de suas transações bancárias e lhes dá sugestões de como gastar melhor. Na retrospectiva, a Olivia apresenta as informações de transações financeiras de cada pessoa ao longo do ano de uma forma visual, trazendo insights para uma organização financeira.

Entre os dados que o app apresenta, estão o número total de transações feitas, quanto o usuário conseguiu economizar, as categorias que registraram os maiores gastos, evolução trimestral de gastos com restaurante, mercado e delivery, e o estabelecimento com maior porcentagem de transações.

“Queremos que o usuário consiga visualizar o que aconteceu no ano, tenha clareza dos seus gastos, orçamento, identifique onde tem mais dificuldade ou facilidade de se planejar. Procuramos mostrar informações relevantes de um jeito fácil e simples, levando informações para as pessoas que, sem a ajuda de um app, teriam dificuldade em acessar”, afirma Lucas Moraes, cofundador da Olivia.

Qualquer pessoa pode ter acesso à funcionalidade, mesmo que não tenha utilizado a Olivia durante o ano. Basta baixar o app, conectar sua conta e carregar os dados para que a assistente faça a leitura e entregue os insights.