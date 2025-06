Metaverso traz novas possibilidades de relacionamento e negócios para as empresas

A realidade que se apresenta após quase dois anos de pandemia desafia empresas a pensarem novos modelos de trabalho — as alternativas remoto e híbrido contam com grandes benefícios, mas ainda não são completamente satisfatórias quando o assunto é promover encontros para um grande público ou, no outro extremo, estreitar o relacionamento entre funcionários e disseminar a cultura de uma organização. O metaverso chega para trazer novas possibilidades aos negócios, por meio de eventos de todos os tipos e tamanhos, como onboardings, reuniões, conferências, entre outros.

Apesar de ainda parecer ficção científica para muitos profissionais, esse ecossistema virtual já abriga empresas que conseguem explorar o potencial do metaverso, sinalizado como tendência para os próximos dois ou três anos segundo um dos fundadores da Microsoft, o bilionário Bill Gates.

“O metaverso traz a facilidade de fazermos reuniões a distância nesse ambiente corporativo. Essa sensação de que estamos aqui como se estivéssemos ao vivo”, explicou a sócia-diretora da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento, Patrícia Marins, na abertura do encontro de fim de ano com seus clientes, dentro do metaverso, nesta quarta-feira (22).

A empresa é a representante exclusiva no Brasil da Virbela, umas das principais plataformas do universo virtual e a primeira construída especificamente para resolver os desafios da colaboração remota. Fundada em 2012, a Virbela integra a eXp World Holdings, Inc. e oferece soluções para organizações de todo o mundo.

“A Oficina foi mais uma vez pioneira ao trazer essa tecnologia, uma abordagem diferenciada e ótimas reflexões para nós, profissionais de Comunicação, que temos que ficar atentos a essas inovações que estão surgindo no mercado”, frisou o diretor de Comunicação do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), um dos presentes no evento.

A programação contou com uma experiência guiada pelo metaverso da Virbela — que inclui cenários como praia e pavilhão de exposições, por exemplo –, além de uma visita ao escritório da Oficina no metaverso. Para a coordenadora de Comunicação Empresarial da Anglo American, Cynara Monteiro Pereira, apesar de ansiar por momentos presenciais, é bom ter acesso a outras ações virtuais. “Gostei muito da oportunidade de conhecer essa nova tecnologia. E acredito que podemos pensar em algumas iniciativas virtuais para 2022. A plataforma é muito bacana e nos oferece mil oportunidades. Adorei ouvir o barulho do mar e sentir como se estivesse lá de verdade”, comentou.