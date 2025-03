Samsung Electronics apresentará projetos inovadores de startups do C-Lab Inside e C-Lab Outside na CES 2022

A Samsung Electronics Co., Ltd. anunciou hoje que apresentará 13 projetos inovadores de seu programa C-Lab na CES 2022. A Samsung revelará ao público quatro projetos inovadores do C-Lab Inside, seu programa de empreendedorismo interno, e nove startups apoiadas pelo C-Lab Outside, o programa de aceleração de startups da empresa.

C-Lab Inside: Estreia de quatro projetos de funcionários da Samsung

Desde 2016, a Samsung exibe seus projetos C-Lab Inside no Eureka Park, o principal espaço de exposição para startups de todo o mundo na CES. Durante a exposição, a comercialização e a resposta do cliente serão avaliadas para aprimorar e avançar ainda mais os projetos das startups. Aquelas que comprovarem sua comercialização poderão ser transferidos para uma divisão interna da Samsung ou se tornarão projetos desmembrados que serão apoiados pela empresa.

Os quatro projetos do C-Lab Inside que serão exibidos são:

Piloto, uma solução de IA que ajuda as crianças a desenvolver hábitos adequados de uso de smartphones

PROBA , um serviço de exame online baseado em IA para administradores, participantes de testes e supervisores

innovision , uma enfermaria móvel para detecção precoce de estrabismo infantil

ZamStar, uma guitarra elétrica inteligente que facilita o seu aprendizado com guias de LED

C-Lab Outside: Nove startups prontas para o mercado global

Criado em outubro de 2018, o C-Lab Outside é um programa de aceleração de startup lançado para revigorar o seu ecossistema na Coreia do Sul. As startups inscritas no programa C-Lab Outside contam com espaços de trabalho de escritório, orientação de especialistas de funcionários da Samsung, participação em exposições globais de TI e apoio financeiro e de relações com investidores.

Cinco startups que foram incubadas diretamente pela Samsung no ano passado e quatro startups do Centro Daegu e do Centro Gyeong-buk para Economia Criativa & Inovação, que fazem parte do C-Lab Outside, também participarão da CES 2022. Elas incluem:

Petnow , uma solução de reconhecimento biométrico para animais de estimação baseada em IA;

Digisonic , uma solução de áudio 3D imersiva para dispositivos móveis;

Verses , um aplicativo de música metaverso interativo;

bitsensing , um conjunto de soluções de tecnologia de radar de imagem para direção autônoma e cidades inteligentes;

SELECTSTAR , uma plataforma de coleta e rotulagem de dados baseada em IA;

RGT Inc ., um robô de serviço modular multifuncional;

MoreDream Inc ., um sistema de entrada para melhorar a acessibilidade e produtividade para os deficientes visuais;

Yellowknife , uma plataforma de personalização de monitores de veículos;

, uma plataforma de personalização de monitores de veículos; MONIT, uma solução inteligente de cuidado de fraldas para pacientes idosos;

Além disso, nove startups que foram desmembradas do C-Lab Inside também planejam montar seus próprios estandes de exposição na CES 2022. As startups desmembradas que irão expor incluem EVAR, Prinker Korea Inc., lululab e Linkface.

C-Lab Startups reconhecidas como Homenageadas e ‘Best of Innovation’ na CES 2022

Em novembro de 2021, a Consumer Technology Association (CTA) anunciou o ‘Innovation Awards’ da CES 2022 em 27 categorias de produtos, incluindo aqueles reconhecidos como prêmio ‘Best of Innovation’. Os projetos das startups do C-Lab receberam um prêmio ‘Best of Innovation’ e 21 homenagens do ‘Innovation Awards’ por suas tecnologias de destaque.

Notavelmente, a Petnow, que desenvolveu uma solução de reconhecimento biométrico baseada em IA para animais de estimação, foi nomeada vencedora do prêmio ‘Best of Innovation’ da CES 2022 na categoria Software & Apps Móveis. O aplicativo Petnow usa uma câmera para detectar, fotografar e registrar automaticamente a impressão do nariz de um cão, tornando mais fácil encontrar cães perdidos.

Outros produtos e serviços premiados do C-Lab incluem: Digisonic, EVAR, lululab, Verses, bitsensing, Linkface, LUPLE, BLUEFEEL, Prinker Korea Inc, etc. Os produtos vencedores do ‘Innovation Award’ da CES 2022 serão exibidos separadamente no Venetian Expo em Las Vegas.

“Com o apoio do programa C-Lab, essas startups provaram suas proezas tecnológicas no cenário global, como evidenciado pela maioria dos ‘Innovation Awards’ da CES”, disse Hark Kyu Park, Presidente e CFO da Samsung Electronics. “Esperamos que as startups que tiveram dificuldade em expandir seus negócios devido à pandemia consigam atingir o mercado global de forma mais ativa, a partir da CES 2022.”

Samsung planeja nutrir 500 startups até o próximo ano

Iniciado em dezembro de 2012, o C-Lab Inside nutre as ideias inovadoras dos funcionários ao mesmo tempo que fomenta uma cultura corporativa em que a criatividade está em primeiro lugar. O programa apoia o desenvolvimento de ideias de todas as áreas do negócio. Desde 2015, a Samsung tem apoiado projetos C-Lab de sucesso que demonstram grande potencial de mercado e facilitado seus lançamentos como startups sob a política de desmembrar do C-Lab. Aproveitando o sucesso da iniciativa C-Lab Inside, C-Lab Outside o apoio da Samsung tem sido expandido para novos empreendimentos para startups e inovações fora da rede Samsung desde 2018.

A Samsung Electronics havia anunciado anteriormente que aceleraria 300 startups coreanas por meio do C-Lab Outside e 200 projetos por meio do C-Lab Inside em um período de cinco anos. A empresa gerou um total de 406 startups (244 do C-Lab Outside e 162 do C-Lab Inside) até agora e planeja chegar a 500 no próximo ano.

A Samsung Electronics demonstrará seus produtos e serviços C-Lab de 5 a 8 de janeiro no estande de exibição C-Lab no primeiro andar do Hall G no Venetian Expo (anteriormente Sands Expo), Eureka Park. Os visitantes que não puderem visitar o site pessoalmente poderão assistir a vídeos de produtos online de hoje até 30 de janeiro no site do C-Lab (https://www.claboutside.com/ces2022), e também terão a oportunidade de se comunicar com as startups.

[Spin-offs do C-Lab participando da CES 2022]