[CES2022] Samsung Electronics mostra liderança em monitores na CES com linha versátil para 2022

A Samsung Electronics Co., Ltd. anunciou hoje novos modelos² em sua linha de monitores que exemplificam sua liderança no setor. A nova linha versátil oferece ótima qualidade de imagem e recursos intuitivos que levam aos consumidores mais opções ao selecionar um monitor que atenda exatamente às suas necessidades.

O portfólio de monitores 2022 traz as melhores experiências para trabalhar, jogar ou assistir conteúdos em casa. Os monitores mais recentes da Samsung incluem recursos para jogos de alto desempenho, bem como elementos inteligentes e de nível profissional, como o painel retroiluminado Quantum Mini LED do Odyssey e HDR 2000; a tela com múltiplas tarefas do Smart Monitor com recursos inteligentes; e a ergonomia confortável do monitor de alta resolução.

“A linha 2022 da Samsung representa a próxima geração em inovação de monitores com ofertas que atendem às demandas de jogadores competitivos, designers profissionais e todos os demais”, disse Hyesung Ha, Vice-Presidente Executivo de Negócios de Exibição Visual da Samsung Electronics. “À medida que o mundo do trabalho e do entretenimento continua a evoluir, temos orgulho de oferecer monitores que impulsionam a experiência dos usuários no conforto de suas casas.”

Odyssey Neo G8

Como o primeiro monitor do mundo a apresentar uma tela curva de 4K (3.840×2.160) 1000R com taxa de atualização de 240Hz e tempo de resposta de 1ms (GtG), o Odyssey Neo G8 de 32″ ( G85NB) está pronto para abrir um novo capítulo na inovação de monitores gamer, oferecendo desempenho nítido até mesmo para os jogadores de PC mais especializados. Seu desempenho corresponde à sua impressionante qualidade de imagem com Quantum Mini LEDs, Quantum HDR 2000 com um brilho de pico de 2.000nits e uma relação de contraste estático de um milhão para um, trazendo os detalhes mais sutis para maior construção e imersão do mundo.

O novo Odyssey Neo G8 é construído com uma linguagem de design semelhante ao Odyssey Neo G9, oferecendo um exterior branco elegante que se destaca mesmo quando está desligado. Belas cores saltam da tela para o ambiente real do usuário com iluminação CoreSync. A iluminação central encontrada na parte traseira do monitor detecta automaticamente as cores na tela e as projeta na vida real para criar uma sensação mais profunda de imersão.

Smart Monitor M8

Com uma espessura ultrafina de 11,4mm, que é cerca de três quartos mais fina do que o modelo anterior, o Smart Monitor M8 32” 2022 (M80B) oferece eficiência de espaço. Especialmente para aqueles que valorizam o estilo, ele apresenta um design sofisticado com parte traseira plana com usabilidade aprimorada e vem em uma nova cor warm white (branca quente) que se encaixa perfeitamente em qualquer lugar. O painel brilhante UHD oferece 99%³ de gama de cores sRGB, ao mesmo tempo que apoia 1,07 bilhão de cores com brilho de 400nits, mostrando cada vídeo, documento ou foto com precisão realista.

Smart TV e aplicativos de produtividade são integrados diretamente ao monitor, permitindo entretenimento e trabalho ininterruptos, servindo como um hub de controle SmartThings, mesmo sem a necessidade de um PC. O Smart Monitor M8 32” 2022 é uma ótima opção para trabalho remoto. Ele vem com uma câmera SlimFit magnética móvel que permite videochamadas cristalinas ao trabalhar em casa. Seu aplicativo de chamada de vídeo integrado oferece apoio aos aplicativos de chamada mais populares, incluindo o Google Duo⁵. Com uma porta USB tipo C que permite conexões de carregamento de 65W, o Smart Monitor M8 oferece uma experiência de estação de trabalho multifuncional simplificada que não requer uma docking station adicional.

Monitor de alta resolução S8

O monitor de alta resolução Samsung S8 (S80PB), disponível em modelos de 27″ e 32″, oferece desempenho UHD de nível profissional para criadores e designers que precisam dos mais altos níveis de precisão e alcance ao trabalhar no escritório ou em casa. Oferecendo até 98%³ da gama de cores DCI-P3, o S80PB oferece uma ampla gama de cores ricas e matizadas. Com Video Electronics Standards Association (VESA) Display HDR™ 600[1], este monitor de alta resolução oferece uma experiência de visualização imersiva, dando vida ao conteúdo como foi planejado. Como o primeiro monitor Glare Free (sem brilho) verificado pela UL (Underwriter Laboratories) do mundo, o Matte Display (tela fosca) é aplicado na parte superior do painel, reduzindo a reflexão da luz mesmo quando não está usando a cobertura do monitor, para fornecer um ambiente de trabalho livre de distrações.

Ambos os modelos apresentam carregamento USB tipo C de 90W e portas LAN para ajudar os usuários a criar uma estação de trabalho simplificada que pode carregar laptops e dispositivos móveis sem a necessidade de docking station adicional.

Construído com os padrões de compatibilidade de montagem VESA, bem como com um apoio ajustável em altura (HAS) com pontos de controle de inclinação, rotação e pivô, os usuários podem montar seu monitor para se adequar a qualquer ambiente⁴.

Para obter mais informações, incluindo imagens ou vídeo sobre os produtos que a Samsung anuncia na CES 2022, visite news.samsung.com/global/ces-2022.

Para obter mais informações, visite: https://displaysolutions.samsung.com/main/index