Lenovo lança novos dispositivos para Casas Inteligentes

A Lenovo™ lançou o novo Lenovo Smart Clock Essential com a Alexa® Integrada, o mais novo dispositivo para consumidores no inovador lineup da Lenovo para a casa inteligente, desenvolvido para facilitar a vida doméstica, tornando-a mais conveniente.

O Lenovo Smart Clock Essential é um relógio inteligente para qualquer ambiente com os recursos da Alexa1 para ajudá-lo a ficar conectado. A Alexa insere temporizadores, alarmes e lembretes, pode ajudar a colocar itens no seu carrinho da Amazon e até a controlar a sua casa inteligente só com a sua voz. É fácil administrar os dispositivos compatíveis com a casa inteligente com a Alexa — basta procurar pela etiqueta “Funciona com a Alexa” nos plugues, lâmpadas e muito mais.2

Com a tela LED grande, o usuário pode verificar o horário e a previsão do tempo do outro lado da sala, ou então perguntar para a Alexa. Criada para ser a companheira ideal na mesa de cabeceira, basta um toque para desligar ou adiar o alarme e dormir melhor com a sua função de auto escurecimento da tela. Desenvolvida sem uma câmera e com um botão para mutar o som dos microfones, os recursos do Lenovo Smart Clock Essential com a Alexa Integrada permitem que você relaxe sabendo que, para a Lenovo, manter a privacidade vem sempre em primeiro lugar. A aparência exterior orgânica com uma elegante peça em duas cores – Misty Blue e Clay Red3 e revestida em tecido suave ao toque combina com praticamente todos os tipos de decoração. Além disso, há uma porta USB de tamanho normal para facilitar o carregamento do telefone celular e ter menos fios ao lado da cama.

O Smart Clock também é um alto-falante inteligente para fazer o streaming de músicas pela rede Wi-Fi4 da Amazon Music e apps de streaming semelhantes, além de audiolivros e podcasts. Seu alto-falante 3W de amplo alcance preenche o ambiente com áudio nítido e boas vibes. Ouça continuamente o seu conteúdo favorito em casa criando grupos de alto-falantes, ou configure um sistema de interfone para todos para anunciar o horário do jantar.

O usuário pode configurar a exibição da hora com diversos tipos de relógio personalizáveis, ou escolher no crescente ecossistema da Lenovo acessórios5 opcionais de Smart docking para personalizar o Smart Clock Essential com a Alexa Integrada, começando pelo novo Lenovo Ambient Light Dock.

Ele pode ser utilizado como lâmpada noturna na base do relógio para criar luz ambiente na sala com oito modos de iluminação diferentes, em cores sólidas como cereja e azul oceano, tons quentes do pôr-do-sol, a deslumbrante luz do arco-íris, além da iluminação com movimento rítmico enquanto as cores aumentam e enfraquecem gradualmente criando um momento zen. Para escolher a configuração de iluminação favorita, basta tocar duas vezes no topo do Smart Clock Essential com a Alexa integrada para conhecer todas as opções, e mudar a configuração de luz ambiente pelo comando de voz ou no app da Alexa.

Para personalizar ainda mais a experiência com o Lenovo Smart Clock, os usuários podem escolher Ambient Light Docks inspirados na Lula e Leão Marinho, além do já disponível Lenovo Wireless Charging Dock with Night Light 6 lançado no ano passado, junto com o Lenovo Smart Clock 2 que ajuda a eliminar toda a bagunça e os fios desnecessários funcionando como luz noturna e carregador.

A boutique Lenovo Smart Frame também foi modernizada. Desenvolvida para ajudar a redescobrir e selecionar as imagens favoritas da família para exibição na sala de estar, quarto ou estúdio, a Lenovo Smart Frame não requer mais uma conta do Google Fotos para carregar as fotos — basta usar o celular para fazer o upload das imagens na memória integrada da Frame. Outra novidade é a possibilidade de criar mensagens virtuais no sticky notes na tela dizendo: “Boa sorte no teste” ou “Estarei em casa às 5!” — e elas podem ser agendadas e controladas para só permanecerem na tela pelo tempo que você quiser. As funções também serão incrementadas7 com suporte aos canais de vídeo, tanto da biblioteca local do seu celular quanto da sua conta no Google Fotos.

Para quem gosta de postar fotos, a Lenovo Smart Frame logo suportará um canal do Instagram permitindo que as pessoas exibam as suas melhores fotos da plataforma.7

A Lenovo investe continuamente em futuras inovações, e parte do que poderá ser um ecossistema crescente para a Lenovo Smart Frame é o novo conceito de canal Interactive Activities apresentado na CES®. Os designs escolhidos procuram transformar a tradicional tela fixa da Frame em uma experiência pop-up interativa para aumentar o bem-estar do usuário com um acessório5 compatível de fitness ou mini game. Imagine uma ferramenta de exercício ativada por Bluetooth®, como uma bola giratória de pulso capaz de enviar os dados de fitness, estatísticas sobre a velocidade, peso da força de resistência e outros fatores desafiadores enquanto a velocidade da bola aumenta dentro do invólucro. O movimento de rotação ajuda a fortalecer os dedos, pulsos, braços e ombros — e o consumidor consegue monitorar a melhora ao vivo em uma Lenovo Smart Frame conectada. Nossos times o colocaram em funcionamento, e abriram uma ampla gama de possíveis expansões interativas para o ecossistema da Smart Frame.

Visite o Lenovo StoryHub CES press kit para ver as imagens e as especificações completas e a Homepage da Lenovo na CES para outros detalhes.

Vídeos de Produtos

Lenovo Smart Clock Essential com a Alexa Integrada

Preços e Disponibilidade8 nos EUA

O Lenovo Smart Clock Essential com a Alexa Integrada deve estar disponível em janeiro de 2022 e custará a partir de US$ 59,99. 8

O Lenovo Ambient Light Dock deve estar disponível no 1º trimestre de 2022 e custará a partir de

US$ 29,99. 8

US$ 29,99. O Lenovo Wireless Charging Dock com Luz Noturna já está disponível (compatível com o Lenovo Smart Clock 2). 8

A Lenovo Smart Frame já está disponível na América do Norte e na Austrália.8

1 Para utilizar os recursos da Alexa é preciso ter uma conta ativa da Amazon. Disponível em mercados selecionados.

2 Os dispositivos inteligentes compatíveis são vendidos separadamente.

3 As opções de cor podem variar de acordo com cada mercado.

4 Requer um roteador Wi-Fi e plano comprados separadamente e que podem variar de acordo com a região. Termos, condições e/ou cobranças adicionais são aplicáveis. As velocidades da conexão podem variar de acordo com a localização, o ambiente, as condições da rede e outros fatores.

5 Os acessórios opcionais são vendidos separadamente.

6 A compatibilidade esperada entre o Lenovo Wireless Charging Dock e o novo Smart Clock Essential com a Alexa Integrada começa em fevereiro de 2022.

7 As atualizações de software para a Lenovo Smart Frame devem ser liberadas ao público via OTA 7 até o 1º TRI do ano civil 2022. Disponíveis em mercados selecionados.

8 Os preços podem não incluir os impostos, as opções de envio ou outras opções e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio; os demais termos e condições se aplicam. Os preços podem variar de acordo com cada revendedor. As datas de início das vendas e opções de cor podem variar de acordo com a região e alguns produtos podem ser disponibilizados apenas em mercados selecionados. Todas as ofertas estão sujeitas à disponibilidade. A Lenovo reserva-se o direito de alterar os preços, características e especificações dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.