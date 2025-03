LG lança ar-condicionado com tecnologia exclusiva Ultravioleta que garante ar puro como da natureza

A LG Electronics, líder global em eletrônicos de consumo e marca líder em vendas de ar-condicionado no Brasil, lançou a nova linha de ar-condicionado LG Dual Inverter Voice Artcool UV Nano, expandindo seu portfólio de produtos com foco em climatização, qualidade do ar, conectividade e economia de energia.

Os aparelhos vêm equipados com micro lâmpadas Ultravioletas UV Nano que fazem o processo de esterilização interna do ar-condicionado, destruindo o DNA das micropartículas e eliminando-as. Este processo evita, ainda, a proliferação de vírus, bactérias, mofos e micropartículas, e também garantindo economia de até 70% de energia. Além disso, é possível operar com comando de voz, através do Google Assistente e Alexa.

A tecnologia UV Nano da LG usa um processo de filtragem em quatro etapas para reduzir alérgenos e bactérias prejudiciais, garantindo que o ar esteja completamente limpo. A inovação mantém o aparelho e o ar do ambiente 99,99% livre de vírus e bactérias, com sua luz ultravioleta.

Com os consumidores passando a maior parte do tempo em ambientes fechados, tem havido um aumento da demanda por ar-condicionado com eficiência energética. Atendendo a essa necessidade, a LG introduziu o uso de um rotor duplo em seus compressores. Com essa tecnologia, os ares-condicionados da família LG Dual Inverter geram uma economia energética de até 70%, o que pode representar uma grande economia durante o ano. O rotor duplo ainda garante maior estabilidade em suas velocidades e reduz a vibração, o que garante economia no consumo de energia e refrigeração 40% mais rápida, quando comparada a um condicionador de ar convencional.

LG Divulgação/ LG Dual Inverter Voice UV Nano

O gerente de produto, André Pontes, ressalta: “Saúde, higiene e bem-estar se tornaram parâmetros fundamentais para os consumidores na compra de novos produtos, segundo tendências recentes estudadas pela consultoria especializada E&Y e tendências globais no setor de eletrodomésticos. O aumento da busca por opções com apelo de saúde já é uma realidade e, atendendo a essa necessidade em evolução, nossa nova linha de condicionadores de ar é equipada com recursos que garantem um ambiente limpo e saudável, levando mais qualidade de vida para os consumidores. Desta forma, eles poderão ter um ar puro como da natureza em suas casas.”

Mercado e tendências

“A qualidade e tecnologia dos produtos LG são reconhecidas pelos consumidores, que mantém a marca na liderança do mercado de ar-condicionado no Brasil, com 24,2% de participação. Na categoria Inverter, a participação é de 44,2%”, explica Marcel Souza, gerente executivo de Linha Branca da LG. Os dados são da consultoria JFK*.

“O setor como um todo anotou crescimento de 1,3% e o e-commerce foi o principal canal das vendas, representando 51,1% do volume, sendo atualmente o principal meio utilizado pelos consumidores para adquirirem os produtos. Atualmente, a categoria Inverter já representa mais de 50% do mercado de ar-condicionado, com uma tendência de avanço devido ao aumento de tecnologias de maior eficiência energética, que garantem mais economia para o consumidor”, completa o executivo.

“Nosso DNA de inovação possibilita trabalhamos constantemente para trazer novidades e evoluções para o mercado. Isso nos permite atender às necessidades dos clientes com as melhores soluções que aliam cuidado com a saúde e bem-estar, economia de energia e conectividade”, finaliza Marcel Souza.

*Dados JFK – Valor – Período: Janeiro a Novembro, 2021

Inteligência Artificial

A marca elevou a conveniência dos consumidores a um outro nível com a tecnologia de inteligência artificial pelo app LG ThinQ, que permite aos usuários controlar e monitorar o ar-condicionado a qualquer momento e de qualquer lugar pelo smartphone. A LG possui parcerias globais com o Google Assistente e Alexa e é possível comandar o aparelho por um simples comando de voz. O LG Dual Inverter Voice UV Nano já vem com kit wi-fi para conexão e utilização dessa tecnologia.

Algumas das principais características da linha:

Sistema de Multi-filtragem em quatro etapas: o pré-filtro captura partículas de poeira que estão no ar; o filtro antialérgico remove substâncias que causam alergias, ácaros e irritações respiratórias; as lâmpadas LED ultravioletas da função UV Nano limpam o ar-condicionado por dentro, eliminando até 99,99% de vírus e bactérias; e a função autolimpeza reduz umidade, mofo, odores e impurezas. Desta forma, o sistema garante o ar puro que sai para todo o ambiente.

Tecnologia UV Nano: Luzes UV emitidas por LEDs abaixo do ventilador interno esterilizam o ar de micro-organismos por meio da ruptura de seu DNA e produzem ar limpo, impossibilitando sua geração e proliferação.

Eficiência: Os filtros convencionais dos ares-condicionados existentes no mercado são importantes barreiras iniciais de purificação do ar. Contudo, devido à necessidade de troca e limpeza constante, podem perder sua eficiência e alguns tipos não purificam todo o volume de ar que entra no aparelho. Desta forma, a tecnologia UV Nano apresenta maior eficiência pela quantidade do ar purificado e eficiência na eliminação das bactérias, sem a necessidade de reposição das suas micro lâmpadas de LED.

LG Divulgação/ LG Dual Inverter Voice UV Nano

LG ThinQ: Trata-se de uma plataforma de inteligência artificial pronta para o futuro com uma ampla variedade de aplicativos habilitados para Wi-Fi. Com ele é possível monitorar e controlar facilmente pelo smartphone o ar-condicionado e outros eletrodomésticos, a qualquer momento e de qualquer lugar.

Garantia de 10 anos: O compressor do ar-condicionado possui 10 anos de garantia da LG para que o consumidor possa desfrutar de ar fresco por um período mais longo, incluindo o carregamento de gás. Esta garantia demonstra a confiança da marca na qualidade dos aparelhos.

Resfriamento 40% mais rápido: Por meio do amplo controle de velocidade do compressor, o LG Dual Inverter Voice UV Nano atinge a temperatura desejada até 40% mais rápido e a mantém estável, sem a flutuação que ocorre em um modelo convencional, não Inverter.

Direcionamento do ar: Os novos modelos trazem diversas possibilidades de direcionamento do ar, sendo 11 posições possíveis: seis verticais e cinco horizontais, podendo ser direcionado para onde o cliente desejar.

Design Superior: Embora a inovação tecnológica permaneça no centro da LG, o design e a aparência dos condicionadores de ar são igualmente atraentes. Com design moderno e sofisticado, possui duas cores exclusivas cinza escuro e o tradicional branco, além de um painel com acabamento espelhado que trazem um acabamento único e elegante.

A nova gama do LG Dual Inverter Voice UV Nano estará disponível em várias capacidades, em duas cores, o Artcool/espelhado e branco.