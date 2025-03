[CES 2022] Especialistas por trás dos mais novos produtos e tecnologias da Samsung discutem inovação para o futuro – parte 1/2

Vivemos em um mundo em rápida mudança que exige que estejamos constantemente inovando e nos adaptando. Em linha com essa tendência, os produtos e tecnologias mais recentes da Samsung Electronics propõem novas direções emocionantes para vários aspectos do dia a dia.

A CES 2022 ofereceu aos visitantes e espectadores online uma oportunidade de ver por si próprios como a Samsung tem inovado para o futuro. De displays e eletrodomésticos* a produtos e serviços que elevam o padrão da inovação, a vitrine da empresa na maior feira de tecnologia do mundo deu uma amostra de como será nossa vida em breve.

O estande da Samsung na CES 2022 esteve repleto de inovações atraentes. Mas quais produtos e tecnologias os telespectadores e visitantes não quiseram perder? Para responder a essa pergunta, a Samsung Newsroom foi direto na fonte, perguntando aos especialistas por trás das inovações quais as novidades da marca que mais se destacaram. acham que mereciam atenção especial.

Na primeira parte desta série de duas partes, Telly Lee, vice-presidente da Divisão de Eletrodomésticos da Samsung e Jungrae Kim, do Visual Display Business da Samsung Electronics, explicará como a Samsung projetou seus eletrodomésticos e telas portáteis mais recentes para atender aos estilos de vida em evolução dos consumidores.

Cozinha Bespoke: eletrodomésticos que evoluem de acordo com a mudança de vida dos usuários

▲ Lee, vice-presidente da divisão de eletrodomésticos da Samsung e chefe do grupo de planejamento de produtos de cozinha, com os refrigeradores Bespoke French Door da Samsung

P: O que você pode nos dizer sobre os produtos e tecnologias de eletrodomésticos que foram apresentados na CES 2022?

Vamos nos concentrar na introdução da cozinha Bespoke, na qual refrigeradores e cores são unificados para proporcionarum grande efeito. A cozinha Bespoke começa com nossos refrigeradores carros-chefes Bespoke. Expandimos a linha Bespoke para FDR (refrigeradores French Door) no mercado dos EUA em modelos de 4 e 3 portas. Isso representa uma expansão significativa de nossa linha após o lançamento das geladeiras Bespoke 4-portas Flex, Inverse (Bottom Mount) e 1-Porta 2021.

Um ponto de destaque em inovação para a geladeira Bespoke da Samsung é o Beverage Center. Apresentando um dispenser de água escondido dentro da porta, a Central de Bebidas oferece uma solução conveniente e higiênica que permite que a geladeira tenha um exterior liso. Junto com as novas geladeiras Bespoke, apresentamos outros produtos vibrantes e coloridos que fazem parte da cozinha Bespoke, como fogões e lava-louças.

Atualmente, vemos mais clientes nos EUA escolhendo um design moderno para suas cozinhas. Com o Bespoke, nosso objetivo foi mostrar que é possível decorar a sua cozinha com base nos seus gostos individuais com uma paleta que inclui cores que se combinam com o seu interior, bem como cores de destaque.

No CES, também apresentamos o SmartThings Cooking, um serviço que apresenta experiências conectadas à cozinha. Com este serviço, os usuários podem receber recomendações de receitas e informações para ajudá-los a economizar tempo na preparação e no cozimento. O SmartThings Cooking recomenda receitas que se adaptam aos seus gostos e restrições dietéticas e, em seguida, cria planos de refeição adequados. Enquanto você cozinha, ele também envia instruções de receita diretamente para os dispositivos de cozinha sincronizados da Samsung.

P: Quais são alguns aspectos exclusivos ou atraentes das novas ofertas personalizadas que os visitantes da CES puderam conferir?

Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar a expansão da linha Bespoke, que dá aos consumidores que querem que o seu refrigerador reflita as suas preferências em termos de cor e materiais ainda mais opções à escolha. Desde o lançamento do Bespoke nos EUA em 2021, temos visto uma demanda contínua por esse tipo de personalização. Cumprir isso é uma das razões pelas quais adicionamos o refrigerador French Door à nossa linha de refrigeradores Bespoke 2022. Os painéis vêm em doze cores, o que significa que existem mais de 20.000 combinações de cores possíveis apenas para um refrigerador de quatro portas. Tenho certeza de que nenhum outro refrigerador oferece aos clientes tantas possibilidades de escolha.

Outro aspecto imperdível são os recursos. O Beverage Center, por exemplo, inclui um jarro de água AutoFill de 1,4 litros, bem como um Dual Auto Ice Maker que comporta até 4,1 kg de gelo. Além do mais, o FlexZone oferece cinco modos diferentes de temperatura para manter ingredientes como carne, frutos do mar, frutas e vegetais em temperaturas ideais. Esses recursos exclusivos ajudam a trazer maior conveniência para o dia a dia dos usuários.’

Os usuários também podem experimentar uma cozinha ainda mais inteligente com a Family Hub, que foi incluída na última linha de refrigeradores Bespoke. Ao usar a tela grande na frente da geladeira, os usuários podem desfrutar de música e vídeos na cozinha e controlar eletrodomésticos e dispositivos inteligentes também. Com uma tela que se integra perfeitamente ao painel da porta e com um design altamente estético, o Bespoke Family Hub é capaz de se integrar a qualquer espaço.

Por último, mas não menos importante, apresentamos o aplicativo Bespoke Atelier, que lançamos pela primeira vez na Coréia para o mercado global. O aplicativo oferece acesso a mais de 170 obras de artistas globais, cobrindo diversos períodos, tendências e temas. Ele recomenda obras de arte e permite que você crie sua própria espécie de galeria, personalizando sua exibição de acordo com seus gostos. Além disso, quando os usuários exibem uma obra de arte no modo de audição, eles podem ouvir uma descrição da arte com legendas. Isso faz com que você sinta que está desfrutando de uma visita guiada a um museu de arte no conforto da sua cozinha.



▲Refrigerador Bespoke Family Hub da Samsung

P: Nosso modo de vida mudou drasticamente nos últimos dois anos, com a tecnologia que conecta as pessoas se tornando mais importante à medida que formas sem contato de fazer as coisas se tornam cada vez mais a norma. Que tipo de impacto você acha que os produtos e tecnologias apresentados na CES 2022 terão na vida das pessoas?

À medida que os usuários permanecem cada vez mais tempo em casa, suas vidas se tornaram mais “centradas em casa”. Esperamos que essa tendência continue em 2022. Ao mesmo tempo, a preocupação com a sustentabilidade continua a aumentar na esteira de eventos como a conferência COP26 das Nações Unidas e com os regulamentos ambientais sendo fortalecidos em todo o mundo. Com essas mudanças nos estilos de vida e interesses do consumidor em mente, a Samsung tem trabalhado para fornecer soluções de cozinha que sejam “personalizadas, mais inteligentes e mais sustentáveis”.

Nossas soluções de cozinha personalizadas atendem a usuários que passam muito tempo em suas cozinhas e, portanto, sentem um desejo maior de remodelar seus espaços para refletir seus gostos. Ao expandir nossa linha de produtos personalizados, estamos oferecendo uma gama mais diversificada de tipos de refrigeradores e opções de cores, ajudando os usuários a construir cozinhas personalizadas que se adaptam ao seu estilo de vida e ao seu projeto de design de interiores.

Passar mais tempo em casa naturalmente também levou a um aumento no consumo de comidas feitas em casa. Para ajudar a tornar isso mais fácil, tornando as cozinhas mais “inteligentes”, a Samsung lançou o SmartThings Cooking, um serviço de viagem culinária personalizado que faz de tudo, desde procurar receitas até criar um plano de dieta e até mesmo fazer compras. Desenvolvido por Whisk’s Food AI, SmartThings Cooking recomenda sua receita personalizada e elabora planos de refeição com base em seus gostos, necessidades dietéticas e mantimentos que você tem em mãos. O serviço também permite que você faça compras convenientes em um único local com suas marcas favoritas de varejo de alimentos disponíveis através da rede Whisk. Quando chega a hora de cozinhar, o SmartThings garante uma experiência culinária perfeita enquanto se comunica diretamente com seus eletrodomésticos Samsung inteligentes.

E com o Family Hub, os consumidores podem até utilizar este serviço através do display na frente de sua geladeira enquanto continuam controlando outros eletrodomésticos a partir dele.

Finalmente, nossas soluções de cozinha estão se tornando “mais sustentáveis”. Os refrigeradores feitos sob medida são construídos para alta eficiência energética e seus painéis de porta substituíveis ajudam a estender sua vida útil. A Samsung continua a inovar nesta frente, buscando maneiras de incorporar tecnologia de ponta em seus aparelhos, mantendo também a sustentabilidade em mente.

The Freestyle: projetando uma tela que não seja limitada pelo espaço



▲Jungrae Kim, do Visual Display Business da Samsung Electronics, exibe orgulhosamente The Freestyle, uma nova tela portátil apresentada na CES.

P: Você poderia nos explicar como sua equipe criou o Freestyle?

Desde que a pandemia mudou nossas vidas diárias, nossos espaços pessoais tornaram-se cada vez mais importantes. Isso é particularmente verdadeiro para espaços relaxantes como o quarto, onde vemos mais pessoas usando produtos para fins de entretenimento. Também estamos vendo mais pessoas utilizarem espaços aconchegantes e silenciosos em suas casas, bem como um interesse crescente em passar tempo ao ar livre – indo acampar, por exemplo. Queríamos refletir essas tendências de nosso tempo em nossos produtos e permitir que os usuários os usassem como desejassem – a qualquer hora, em qualquer lugar e independentemente das limitações de espaço. É assim que criamos a tela inteligente móvel que é o Freestyle.

P: Quais são os pontos únicos do Freestyle?

O Freestyle foi projetado para oferecer aos usuários novos níveis de funcionalidade. É fácil ver o que diferencia este produto apenas olhando para ele. Para permitir que os usuários o carreguem todos os dias, projetamos o Freestyle para ser leve, pesando apenas 830 gramas¹. O fato de que você pode carregá-lo convenientemente para onde quer que vá é sua maior vantagem.

O Freestyle também apresenta um processo de instalação mais simples. Tudo o que os usuários precisam fazer é colocar o Freestyle onde quiserem e, em seguida, ligá-lo. O Freestyle vem com ajuste totalmente automático, habilitado pela tecnologia líder do setor. Os recursos permitem que o dispositivo ajuste automaticamente sua tela a qualquer superfície em qualquer ângulo, fornecendo uma imagem perfeitamente proporcional a cada momento.

Os usuários podem desfrutar de uma experiência de visualização perfeita e contínua acessando suas contas de usuário e configurações para os principais serviços de streaming e múltiplos assistentes de voz em Português², além claro, das conectividades Bluetooth, Tap View e Air Play³.

A qualidade de imagem e som do Freestyle – os recursos mais básicos e importantes de qualquer tela – também merecem uma olhada mais de perto. Aplicamos o mecanismo de qualidade de imagem das TVs Samsung e o equilíbrio de branco é ajustado automaticamente de acordo com a cor e o tom da parede para a qual a tela está sendo projetada. Também aplicamos dois radiadores passivos para produzir graves profundos e de alta qualidade. Isso permite que os clientes desfrutem de uma experiência de som com qualidade de cinema, não importa onde estejam.

P: Em linha com a visão ‘Telas em todos os lugares’ da Samsung, o Freestyle pode ser utilizado de várias maneiras para o máximo de conveniência. Quais são alguns casos de uso específicos para o Freestyle?

Em primeiro lugar, o Freestyle pode ser convenientemente configurado no quarto do usuário. Enquanto estão deitados na cama, antes de adormecerem, eles podem usar o suporte integrado do dispositivo para mover a tela da parede para o teto e continuar a assistir a um filme com mais conforto. O Freestyle também pode ser colocado levemente em uma mesa de jantar, transformando a sala em um novo espaço de entretenimento.

O Freestyle é compatível com baterias externas que suportam USB-PD e saída de 50W / 20V ou superior, para que os usuários possam levá-lo para qualquer lugar, seja em movimento, em uma viagem de acampamento e muito mais. Quando não é usado como um projetor para transmitir conteúdo, o Freestyle também oferece efeito de iluminação ambiente graças ao seu modo ambiente e tampa de lente translúcida.

Por meio de uma cooperação estreita com o MX (Mobile eXperience) Business da Samsung, equipamos o Freestyle com um botão que o sincroniza com os dispositivos Galaxy. Com apenas um toque de um botão, os usuários podem usar instantaneamente seu dispositivo Galaxy como um controle remoto. Eles também podem utilizar pontos de acesso móveis quando nenhuma rede Wi-Fi estiver disponível. Desenvolvemos este produto prestando muita atenção até mesmo nos menores detalhes, tudo para tornar o dispositivo tão conveniente e fácil de usar ao ar livre quanto em casa.

*Não há previsão de lançamento dos produtos citados no mercado brasileiro.

¹O peso pode variar dependendo do processo de fabricação.

²A Samsung pode a qualquer tempo e sem aviso prévio trocar ou suspender os serviços de assistentes de voz ou qualquer funcionalidade por eles desempenhadas. Conteúdos, funcionalidades e serviços dos assistentes de voz podem não estar disponíveis em todas as regiões. O Assistente pessoal de voz Bixby está disponível nos idiomas Inglês (EUA/ Reino Unido), Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Chinês, Português Brasil e Coreano. Podem não ser reconhecidos sotaques, dialetos ou gírias.

³O AirPlay2 é uma marca registrada da Apple Inc. ou de suas subsidiárias. Na primeira configuração, será necessário autorizar o espelhamento do conteúdo; nos usos seguintes do recurso, não será mais preciso passar por esse processo de autorização. Compatível com os celulares Galaxy Z Flip and Fold, Galaxy S8 e superior, Galaxy Note 8 e superior, Galaxy A6+ e superior, Galaxy J8 e superior, Galaxy Tab S3 e superior, Galaxy Tab A 8.0 (2017 e superior) Galaxy Tab A 10.1 (2016 e superior) com sistema Android a partir da versão 8.1 e para o aplicativo SmartThings a partir da versão 1.7.47