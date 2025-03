[CES 2022] Especialistas por trás dos mais novos produtos e tecnologias da Samsung discutem inovação para o futuro – parte 2/2

O estande da Samsung na CES 2022 esteve repleto de inovações atraentes. Mas quais produtos e tecnologias possuíam mais destaque para os telespectadores e visitantes? Para responder a essa pergunta, a Samsung Newsroom foi direto à fonte, perguntando aos especialistas por trás das inovações quais produtos eles acham que foram sucesso e merecem uma análise mais detalhada.

A primeira parte desta série de duas partes focou nos mais recentes eletrodomésticos e monitores da Samsung. Aqui, Junghoe Kim, do Robot Center da Samsung Research[1], e Hoseong Kang, do negócio de Mobile eXperience da Samsung, oferecem informações exclusivas sobre os robôs mais recentes da empresa e o novo Galaxy S21 FE.

[Robótica] Reimaginando robôs para serem companheiros de vida

Junghoe Kim do Robot Center da Samsung Research posa ao lado do robô interativo Samsung Bot i



P: Qual é o tema do stand da Samsung Research na CES 2022?

O conceito geral para a Samsung Research na CES 2022 foi “Digital, Meet Physical” (O Digital Se Une ao Físico). Fizemos um grande esforço para mostrar como as experiências personalizadas que os millennials e os zoomers valorizam podem ser perfeitamente conectadas ao mundo digital.

Para esse fim, a ‘casa’ que montamos na CES foi projetada para se assemelhar a um mundo digital como um metaverso. Nosso Avatar de IA foi criado para identificar a localização dos usuários no mundo real, usando a tecnologia de reconhecimento de localização UWB (sigla em inglês para Banda Ultralarga) e interagir com eles por meio do produto de casa inteligente mais próximo.

Na CES deste ano, dois tipos de robôs companheiros foram apresentados: o Samsung Bot i, um robô interativo, e o Samsung Bot Handy, um robô de manipulação que pode ajudar nas tarefas domésticas. Eles podem ajudar os usuários organizando uma videoconferência para uma reunião urgente ou colocando a mesa para uma refeição. Nosso stand na CES 2022 demonstrou como a IA e os robôs podem se unir para apresentar experiências de usuário inovadoras para a casa do futuro.

P: Quais são alguns dos recursos e tecnologias mais inovadores do Samsung Bot i e do Samsung Bot Handy?

O Samsung Bot i é um robô interativo que utiliza tecnologia de controle de equilíbrio. Ele se move como um ser vivo, fazendo movimentos dinâmicos e naturais. Quando está ao lado do usuário, ele se move ao lado dele e oferece várias formas de apoio. Quando está longe do usuário, ele gerencia várias tarefas para ele usando sua função de telepresença[2].

O Samsung Bot Handy é um robô que ajuda em várias tarefas domésticas usando tecnologia de manipulação[3]. Isso permite que o robô reconheça objetos em casa e os pegue com habilidade. Considerando que na CES do ano passado, mostramos uma tecnologia que poderia pegar um único objeto com base no aprendizado, este ano, apresentamos um cenário chamado “manuseio de talheres”. Essa tecnologia permite que o robô pegue itens após reconhecer vários objetos e analise o ambiente ao redor.

(Da esquerda) O Samsung Bot Handy, um Avatar de IA e o Samsung Bot i.

P: Como você resumiria a filosofia de P&D da Samsung Research quando se trata de robôs, e para onde está caminhando o setor de pesquisa da empresa?

O Robot Center da Samsung Research está conduzindo pesquisas em várias áreas sob a visão “Samsung Bot, Touching Your Daily Life” (Samsung Bot, influenciando sua vida diária). Nós nos esforçamos para que os nossos robôs companheiros ajudem os usuários em suas vidas diárias, interagindo de perto com eles e tornando suas vidas mais felizes e convenientes. Para conseguir isso, estamos aprimorando as tecnologias fundamentais de robôs, como mobilidade e manipulação, criando plataformas com base em nossa ampla experiência em IA, e estamos desenvolvendo vários robôs com base em pesquisas nessas áreas.

Galaxy S21 FE 5G: um smartphone para fãs, por fãs

Hoseong Kang, membro da equipe Mobile eXperience, segura o Galaxy S21 FE, o mais novo smartphone da série S, projetado com os feedbacks dos fãs do Galaxy

P: A quais recursos do recém-lançado Galaxy S21 FE 5G as pessoas devem prestar atenção especial?

O objetivo do Galaxy S21 FE (Fan Edition) 5G* é oferecer a experiência da série Galaxy S a ainda mais usuários. Ele foi criado com a combinação dos recursos mais amados do Galaxy S21, e o que o torna tão especial é que ele disponibiliza a principal experiência da série S21 para mais pessoas, oferecendo o mesmo design icônico do módulo da câmera, câmera excepcional impulsionada por IA, display com tecnologia AMOLED Dinâmico 2X e desempenho emblemático.

A câmera é uma parte crucialmente importante do smartphone. Os millennials e os zoomers (membros da Geração Z), em particular, usam a câmera frontal de várias maneiras diferentes. É por isso que equipamos o S21 FE com uma câmera frontal de 32MP de alta resolução que permite que os usuários tirem fotos de alta qualidade a qualquer hora, em qualquer lugar.

P: Os dispositivos Galaxy FE são projetados para permitir que mais pessoas aproveitem os principais recursos emblemáticos que os usuários do Galaxy adoram. Como esses feedbacks sobre as funções são coletados e quais insights vocês obtiveram por meio dessa pesquisa?

Ao planejar os dispositivos FE, coletamos feedbacks sobre a série Galaxy de milhares de fãs. Por meio dessa pesquisa, conseguimos identificar quais aspectos da série Galaxy S eles mais amam.

Ouvimos atentamente seus comentários e identificamos as percepções comuns sobre os dispositivos Galaxy que transcendem as fronteiras regionais e culturais. Um dos insights que surgiram repetidamente em nossa pesquisa é o fato que muitos fãs associam os dispositivos Galaxy à ideia de inovação constante. Isso é algo que os dispositivos Galaxy conquistaram ao impulsionar a inovação no espaço móvel por mais de uma década. É também a filosofia central que a linha FE e outros produtos futuros devem cumprir.

Samsung Galaxy S21 FE empodera os fãs para que se expressem com quatro novas cores exclusivas⁴

P: Por que a Samsung está expandindo continuamente a linha da série Galaxy S? Qual é o objetivo final?

Quando se trata de inovar com a experiência móvel, a Samsung está na vanguarda. Sempre estivemos um passo à frente da demanda do mercado e conseguimos usar a marca Galaxy para trazer experiências móveis novas e inovadoras aos usuários. O Galaxy S21 FE é o produto mais recente da nossa abordagem à inovação. Com suas cores e design exclusivos, ele oferece aos usuários uma gama mais ampla de opções, ajudando-os a se expressar.

[1] O centro avançado de P&D que conduz o desenvolvimento de tecnologias futuras para sua Divisão Device eXperience

² Refere-se a um sistema de videoconferência virtual que faz com que os participantes sintam como se estivessem na mesma sala.

³ Refere-se à habilidade de manipulação de objetos com as mãos. Isso inclui pegar objetos.

4 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o país ou a operadora.

* Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade e os detalhes. As velocidades de download e streaming podem variar de acordo com o provedor de conteúdo, a conexão do servidor e outros fatores. Apenas cabo USB-C acompanha o produto. Solicite o resgate do adaptador gratuitamente através do site www.samsungparavoce.com.br/, dentro do prazo de máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Nota Fiscal do produto.