Ronaldo TV e Gaules transmitirão o Campeonato Carioca

Uma nova forma de assistir futebol estará à disposição dos torcedores nos próximos dias. A Ronaldo TV e Gaules vão transmitir os jogos do Campeonato Carioca em seus respectivos canais na Twitch. O time de transmissão contará com o irreverente narrador Paulo Bonfá, Gaules e os streamers Bt0, VelhoVamp e Apoka – sempre presentes nas lives diárias da Tribo na Twitch. Entretenimento e informação: essa é a nova fórmula que o torcedor encontrará já na primeira transmissão, no próximo dia 26, na partida entre Flamengo e Portuguesa-RJ, às 21h30, pela primeira rodada da fase de grupos do Estadual do Rio de Janeiro.



Em busca de interatividade nas transmissões esportivas, a iniciativa da Ronaldo TV e Gaules ao negociar com a Sportsview, empresa detentora dos direitos do Carioca, é colocar o espectador “dentro do jogo”. Os números de Gaules reforçam a importância das lives como plataforma de entretenimento esportivo. Em 2021, ele manteve-se como streamer mais assistido do Brasil e alcançou a segunda posição no mundo – com 165 milhões de horas assistidas em seus conteúdos. Atualmente, o Streamer atingiu a marca de 3,3 milhões de seguidores na Twitch e conta com outras transmissões esportivas, como NBA – além de ter feito a transmissão do GP de São Paulo de F1 no fim do ano passado. Já a Ronaldo TV, lançada em 25 de novembro de 2021, no seu primeiro mês, teve 26,4 milhões de minutos assistidos com 982.000 espectadores únicos.

“Acredito que a transmissão do futebol na Twitch já é uma realidade. Esperamos atrair novos fãs para dentro da plataforma e mostrar um novo modo de curtir e acompanhar os esportes considerados por muitos como ‘tradicionais’. Estava ansioso por este momento”, destaca Gaules.

Os canais da Twitch irão transmitir 16 jogos e um dos responsáveis por levar emoção e irreverência ao público será Paulo Bonfá. O narrador, que se “aposentou” da função em 2014, foi convencido por Ronaldo Fenômeno a voltar ao microfone junto dos streamers da Tribo Gaules.

“Depois da Copa de 2014, eu escolhi fazer outras coisas na carreira. Porém, nos últimos três meses, quando o Ronaldo apresentou os planos e investimentos que faria para ter o Cariocão na Ronaldo TV, ele realmente acabou me convencendo a voltar a narrar. Além de uma proposta financeira incomparável, ele finalmente me pagou o vinho que devia desde 2002’, brincou Bonfá.

Marco Antônio Araújo, diretor da Ronaldo TV – que faz parte da holding ODDZ, pertencente ao ex-jogador – explicou o que motivou o canal a ter o Campeonato Carioca em sua grade de programação.

“Nós queremos levar o futebol para um público que não assiste TV linear. São jovens que demandam um outro tipo de transmissão esportiva. Eles querem entretenimento, interação e bom humor. E é isso que a parceria entre Ronaldo TV e Gaules vai entregar”, disse.