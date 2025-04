Vagas: Empresas abrem processo seletivo para posições com início imediato

Com o início do ano, o mercado de trabalho se movimenta para criar novas vagas, trazendo novas oportunidades para profissionais que estão no mercado ou para aqueles que desejam mudar de posição. Atualmente, três grandes empresas estão contratando profissionais para áreas de RH, TI, engenharia, comercial, projetos e marketing.

No país, atualmente, existem 12,9 milhões de desempregados, de acordo com os últimos dados do IBGE, divulgados em dezembro e começar o ano com uma nova oportunidade é importante e necessário na vida dessas milhões de pessoas. A maioria das vagas tem início imediato.

As empresas que estão com oportunidade em aberto são:

Matera

A Matera , empresa de desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro, fintechs e gestão de riscos, está com processo seletivo aberto para contratação na área de TI, database, marketing, operações, RH, tecnologia e engenharia. Ao todo, são mais de 30 vagas. As informações sobre as inscrições e pré-requisitos estão disponíveis neste site .

SUTHUB

A SUTHUB , startup responsável por monetizar canais com vendas de Seguros e Produtos Financeiros, tem vagas em trabalho remoto para:Gestor operacional de seguros, Técnico operacional de seguros, UX / UI Design e Product Owner. Os interessados podem entrar em contato com currículo neste e-mail .

Pmweb e Oto

A Pmweb , empresa que cria soluções, a partir de dados de compras online e offline, está com 125 vagas ativas, sendo 23 para Oto , aplicativo que impulsiona a experiência das marcas com seus consumidores. Os candidatos devem fazer seu cadastro na plataforma de gestão de vagas da Pmweb através do site .

Partage