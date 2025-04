Diga “Sim” para o casamento dos sonhos de seus Sims em The Sims 4 Histórias de Casamento

Sul sul! Temos muito para comemorar! Você acaba de receber um convite para o casamento da temporada dos Sims com o pacote The Sims 4 Histórias de Casamento, que será lançado no dia 17 de fevereiro e onde Simmers encontrarão a felicidade conjugal e celebrarão a parceria, o amor e a emoção de criar o casamento perfeito para seus Sims.

Veja o trailer de anúncio de The Sims 4 Histórias de Casamento, que leva o público espectador ao altar para comemorar o casamento de Dominique Umeh e Camille Soto, e a jornada para esse grande dia aqui.

The Sims 4 Histórias de Casamento oferece uma experiência de casamento totalmente personalizável, que permite que Simmers celebrem o amor à sua maneira e criem memórias para toda a vida. A equipe do The Sims está comprometida em continuar entregando conteúdo significativo e que reflete mais a vida de quem joga de forma autêntica e respeitosa, e esse pacote de jogo oferece a fãs a liberdade de explorar diferentes opções para celebrar a história de amor única de seus Sims.

Você pode saber mais sobre o pacote The Sims 4 Histórias de Casamento aqui e conferir o site de casamento de Dom e Camis enquanto compartilham seus primeiros grandes passos em direção ao matrimônio! Os assets podem ser baixados através do EA Press Portal aqui.

The Sims 4 Histórias de Casamento chegará para PC e Mac via Origin e Steam, e para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One em 17 de fevereiro. Junte-se à equipe do The Sims para o anúncio completo do pacote em 11 de fevereiro às 16h (horário de Brasília) na Twitch e YouTube.