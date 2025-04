Engenharia de Dados: a profissão do futuro ou o futuro da profissão?

A consultoria de martech DP6 realizará na quarta-feira (23/02), às 18h, o Meetup Data Engineer: O profissional do futuro é agora, com a participação de Plínio Balduino, gerente de Engenharia de Dados da DP6. O palestrante apresentará uma visão do mercado, as principais mudanças, os desafios e tendências e as oportunidades para os profissionais de ciência e engenharia de dados. As inscrições, gratuitas, já estão abertas e devem ser feitas antecipadamente.

O encontro será voltado a pessoas que já trabalham no setor e a quem pensa em começar agora na carreira. Além de conhecer a trajetória profissional do executivo, os participantes poderão trocar experiências e tirar dúvidas por meio do chat e de formulários.

“A demanda por profissionais de engenharia de dados vem crescendo muito. É um mercado com muitas oportunidades e planos atrativos de carreira para quem deseja seguir na área de tecnologia e trabalhar remotamente, por exemplo”, destaca Balduino.

Com o crescimento da procura pelos serviços de inteligência de dados, a DP6 — que já conquistou por 21 vezes o selo Great Place to Work — pretende abrir 200 vagas remotas para profissionais de dados até o fim de 2022.

Os interessados em participar do bate-papo devem se inscrever pela plataforma Meetup.

Palestrante

Plínio Balduino é gerente de engenharia de dados na DP6 e já dirigiu a área de Tecnologia do Nubank, além de ter trabalhado na fintech sueca Klarna e na brasileira Locaweb.

Formado em Análise de Sistemas e Desenvolvimento de Softwares e com MBA em Gestão em Liderança e Inovação pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), também é autor e palestrante e foi desenvolvedor de software por mais de vinte anos em diversos mercados e plataformas.

Serviço