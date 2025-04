Dicas para uma navegação segura e um computador ou celular limpo de vulnerabilidades

A internet já é parte integrante do nosso cotidiano, seja quando estamos conectados às redes sociais, no trabalho ou simplesmente vendo ou assistindo os jornais diários ou alguma série através do nosso celular. Calcula-se que hoje mais da metade da população do mundo é usuária da internet.

Contudo, muitas pessoas desconhecem os perigos existentes nela, inclusive a grande maioria acredita que o problema da internet se resume simplesmente aos vírus.

No entanto, daremos aqui alguns esclarecimentos ou mesmo dicas para que as pessoas possam navegar com segurança protegendo os seus dados e a sua privacidade.

Essas medidas de segurança devem ser aplicadas em todos os dispositivos desde tablets, computadores e celulares. Com elas você irá reduzir drasticamente os riscos, possibilitando uma navegação mais segura.

A navegação é um ponto muito importante porque más práticas aqui podem ser a porta de entrada de ataques e vulnerabilidades. Ainda mais com a exigência de cadastros e a retenção de informações de pagamento e pessoais em muitas plataformas diferentes.

Um exemplo de segurança e cuidado com os dados é dado pelas casas de apostas online. Quem fizer o cadastro no Bodog, por exemplo, abrirá uma página protegida que criptografa as informações pessoais informadas.

Após esse cadastro, o site tem um escudo de defesa (o protocolo SSL) e é possível sacar e depositar usando seu meio favorito sem maiores preocupações. Quem quiser ter uma experiência ainda mais tranquila pode optar por não informar os dados do cartão e fazer um depósito por boleto ou PIX e poder começar a apostar nos esportes favoritos.

Mas não confie sempre que um site na internet irá tratar as informações dessa mesma forma. Por isso tenha uma defesa proativa.

Atualizações

Primeiramente, procure manter todos os softwares de seu smartphone ou computador sempre atualizados. Essas atualizações permitem a correção de falhas de segurança. Tenha sempre seu programa antivírus e firewall atualizados.

Vírus

O vírus é um software que ao se instalar no sistema operacional se dissemina para outros dispositivos. Ele funciona na verdade como se fosse um vírus de uma doença. Ele entra no computador do usuário e vai se espalhando conforme a pessoa envia mensagens para outras pessoas e assim por diante.

Em geral ele consegue contaminar um dispositivo graças à distração do próprio usuário quando faz um download, abre um anexo de e-mail ou utiliza um pendrive contaminado.

A melhor arma para se combater um vírus é um bom programa antivírus. Você poderá fazer uso de uma versão gratuita, mas o mais recomendado seria a versão paga, que costuma ter muito mais atualizações e hoje em dia tem os preços bem mais acessíveis do que antigamente.

Spam

Spam são e-mails disparados aleatoriamente em grande quantidade. Em geral são publicidades, mas muitas vezes são arquivos maliciosos usando o nome de bancos ou até mesmo comunicando atrasos de pagamento de alguma conta.

Ao abrir esses arquivos ou links seus dados são simplesmente roubados. Você deve evitar abrir esses arquivos e se possível até mesmo os próprios e-mails. Qualquer dúvida entre em contato com o seu banco ou com a empresa que teoricamente está cobrando uma conta não paga.

Senhas

Evite utilizar senhas muito óbvias, como data de aniversário ou telefone. As senhas devem ser fortes, misturando letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números.

Pessoas mal-intencionadas passam a vida vasculhando a internet para descobrir senhas que serão utilizadas em negócios ilícitos. Procure alterar as suas senhas periodicamente.

Evite entrar em sites sigilosos como bancos e outros utilizando redes de Wi-Fi públicas. Muitas vezes os hackers podem programar essas redes para roubar sua senha e seus dados pessoais. Tenha o costume de sempre fazer o logout quando sair de um site.

Páginas falsas

Durante as datas festivas como Natal, Black Friday e outras podemos observar uma profusão de páginas falsas na internet. Elas são criadas com os logotipos de grandes lojas ou Bancos com um único objetivo, roubar suas informações pessoais ou até mesmo o seu dinheiro.

Antes de fazer qualquer compra ou preencher os seus dados observe se o site possui um Certificado SSL. Verifique na barra de endereço se existe um ícone no formato de um cadeado, caso exista é sinal de que se trata de um site seguro.

Outras precauções que também devemos tomar é no momento de armazenar nossos arquivos nas nuvens. Armazene todos os dados em pastas colocando senha em cada uma delas.

Um dos problemas mais comuns enfrentados hoje em dia pelos usuários de redes sociais é com relação a sua privacidade. Não deixe a sua privacidade exposta para todo mundo, utilize as configurações de compartilhamento para que sua vida social fique restrita apenas aos seus amigos mais próximos.

Com esses cuidados você poderá navegar com muito mais segurança na internet e ao mesmo tempo proteger a sua privacidade e de sua família. A internet é uma ferramenta fantástica quando usada com conhecimento. Ela está cheia de perigos ocultos que podem chegar a nos causar sérias dores de cabeça.