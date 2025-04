HyperX lista produtos gamer ideais para conciliar momentos de estudo e diversão

Com o início do ano letivo e o retorno das aulas presenciais em boa parte dos estados brasileiros, muitos alunos estão se adaptando à nova rotina escolar com o apoio da tecnologia. Seja para fazer os trabalhos de casa, interagir com os professores e outros alunos ou estudar, adultos, jovens e crianças têm optado por equipamentos que os ajudem a evitar distrações com barulhos externos ou mesmo dores por conta do longo período sentado em frente ao monitor. Assim, produtos gamer que oferecem alto desempenho surgem como uma opção perfeita, já que além de cumprir totalmente as necessidades escolares, podem ser usados também para o lazer.

A fim de auxiliar pais e alunos a encontrarem os melhores equipamentos para estas atividades, a HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, preparou uma lista com sugestões valiosas que farão a diferença no momento da compra.

1 – Headset com alta qualidade sonora e isolamento de ruído



O HyperX Cloud Stinger Core proporciona alta qualidade de som e extremo conforto aumentando a imersão tanto para estudar quanto para jogar. O design fechado das conchas auriculares do headset ajuda a bloquear sons externos que podem atrapalhar os momentos de aprendizado, enquanto os drivers de 40mm para graves aprimorados manterão os usuários focados exclusivamente no que está sendo explicado pelo professor.

O Stinger Core ainda conta com controle de mídia embutido no cabo e microfone com cancelamento de ruído, ideais para se comunicar com os amigos durante as aulas ou na hora da jogatina on-line. Já a concha auricular gira em 90° para descanso no pescoço.

2 – Teclado mecânico completo para digitação confortável

O HyperX Alloy Core RGB é um ótimo teclado tanto para estudar, quanto para jogar. Além de fácil de ser transportado, tem teclas silenciosas que respondem rapidamente, oferecendo ótima sensação tátil e que torna a digitação confortável por muitas horas, evitando dores e desconfortos musculares nas mãos. Seu teclado é ABNT2, completo e com teclas “ç” e “alt gr”.

O teclado pode ficar ainda mais bonito e brilhante com a retroiluminação RGB em LED personalizável e é bastante resistente, graças à estrutura de aço sólido.

3 – Mouse óptico com iluminação RGB personalizável

O mouse HyperX Pulsefire Core tem efeitos de iluminação dinâmicos e sensor Pixart 3327, que dá maior precisão e agilidade com configurações de até 6.200 DPI. Ergonômico, pode ser usado tanto para estudo quanto para o lazer, seja do usuário destro ou canhoto.

Outro destaque do Pulsefire Core é a resistência dos botões, que têm switches com suporte a até 20 milhões de cliques e que não deixam o usuário na mão. Seu design dá maior precisão, fluidez e velocidade de resposta sem a necessidade de repetir movimentos acelerados e é fundamental para uma experiência mais confortável, mesmo em longas sessões de estudo ou games. Pelo software HyperX NGenuity, ainda é possível personalizar sete teclas e armazenar os perfis de iluminação e intensidade de brilho na memória do periférico.

