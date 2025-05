A Codemasters® e a Electronic Arts Inc. lançam GRID™ Legends

A Codemasters® e a Electronic Arts Inc. lançaram GRID™ Legends, uma experiência de condução eletrizante que oferece jogabilidade multiplayer crossplay, modo história, uma carreira profunda e uma maneira mais rápida para se conectar com amigos e amigas. Cortesia da revolucionária mecânica de jogabilidade imediata, pilotos agora podem entrar na ação em segundos sem esperar nos lobbies. Essa função também se estende à Carreira expandida, com recompensas para pilotos com base em seu desempenho. Outras inovações incluem um Criador de Corrida intuitivo, permitindo a montagem dos melhores confrontos de corrida, e ‘Rumo à Glória’, uma história épica de automobilismo com jogadores e jogadoras competindo pela GRID World Series contra uma formidável formação de super estrelas de corrida.

Com o elaborador de corridas renovado de GRID Legends, nenhuma corrida é a mesma. Personalidades únicas de pilotos de IA criam corridas imprevisíveis a cada curva e jogadores e jogadoras devem esperar o inesperado. Veículos de IA disputam posições e assumem riscos para permanecer à frente. O mundo vivo e pulsante pode proporcionar momentos imprevisíveis, como acidentes, panes no motor ou carros capotando à sua frente. GRID Legends também leva fãs a todos os cantos do mundo através dos 130 traçados no lançamento, incluindo pistas da vida real, como Brands Hatch e Indianápolis, e circuitos icônicos de cidades como Dubai e Londres.

“GRID Legends é o jogo de corrida perfeito para amigos e amigas se reunirem em todas as plataformas e competirem em algumas das cidades mais emblemáticas do mundo”, disse Mark Green, Diretor Sênior de Desenvolvimento de GRID na Codemasters. “Nós entregamos mais variedade e escolha para fãs. De ‘Rumo à Glória’ e Modo Carreira ao modo Criador de Corrida e ao Multiplayer crossplay imediato, há algo aqui para todos os tipos de fãs de corrida. Mal podemos esperar para ver todo mundo no grid”.

Jogadores e jogadoras agora podem correr e melhorar mais de 100 veículos no lançamento, de carros clássicos de turismo a grandes carretas, monopostos, elétricos e híbridos. O modo Criador de Corrida permite que pilotos criem suas corridas dos sonhos com opções de várias classes, para que veículos como caminhões possam competir no mesmo nível contra compactos. Há também um botão randomizador para quem deseja entrar em ação mais rapidamente. Uma vez criado, pilotos podem hospedar eventos online em lobbies privados para amigos e amigas ou abri-los para a comunidade global. Todas as opções multiplayer apresentam funcionalidade crossplay, para que todo mundo possa se conectar independentemente de onde estiver jogando.

‘Rumo à Glória’ é um modo história estilo documentário moderno com imagens ao vivo e entrevistas com pilotos, sequências na pista e eventos coreografados no jogo. A história segue o Piloto 22, um desconhecido no circuito lutando para deixar de ser apenas um novato e se tornar campeão mundial do GRID contra pilotos de equipes bem estabelecidas, incluindo Nathan McKane, da Ravenwest. O conteúdo ao vivo aproxima fãs da ação e apresenta um elenco diversificado, como o premiado ator britânico Ncuti Gatwa.

GRID Legends está disponível para Xbox Series X|S e PlayStation®5, juntamente com PlayStation®4, Xbox One e PC. Assinantes EA Play* podem aproveitar um teste de 10 horas.

Para as últimas notícias de GRID, acesse o site e os canais sociais no Instagram, Twitter e Facebook.

*EXISTEM CONDIÇÕES, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES. VEJA EA.COM/EA-PLAY/TERMS PARA DETALHES.