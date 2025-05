Huawei anuncia globalmente no MWC diversos produtos para uma experiência líder de escritório inteligente

No evento de lançamento, Richard Yu, CEO da Huawei Consumer Business Group, voltou a reforçar o comprometimento da Huawei com sua estratégia de 5 a 10 anos de Vida Perfeita com Inteligência Artificial, com o objetivo de oferecer experiências e inovações de ponta aos clientes. Esta estratégia foca no desenvolvimento de dispositivos colaborativos para 5 cenários principais: Saúde e Fitness, Viagem Fácil, Casa Inteligente, Entretenimento, e Escritório Inteligente. Super dispositivo, super criatividade: construindo uma nova experiência de escritório inteligente Em seu discurso de abertura, Yu descreveu como a Huawei construiu o conceito de Super Device que a empresa usa hoje. Em 2018, a Huawei foi pioneira no recurso OneHop para conexão e compartilhamento de arquivos entre telefones e PCs da marca. Em 2020, a empresa lançou um recurso de colaboração em várias telas, que permite que o conteúdo de um telefone seja exibido como uma janela em um tablet ou computador conectado. Ano passado a Huawei trouxe uma atualização que permite a criação de um Super Device ao parear PCs, smartphones, tablets e telas inteligentes da marca. Um dispositivo pode se conectar com outro depois que seus ícones são arrastados juntos, fazendo com que cada um sirva como um módulo funcional, compartilhando que suas capacidades e recursos. Com os lançamentos de hoje, este poderoso recurso também está disponível para usuários de PCs da Huawei, assim como para escritórios inteligentes. Os usuários podem realizar uma videoconferência depois de conectar o aparelho a uma tela inteligente para formar um Super Device – para otimizar a produtividade existe a função de conectar um segundo monitor ao computador. Eles podem abrir até três janelas de um telefone na tela do PC depois que os dois dispositivos estiverem conectados para multitarefa. É possível também liberar sua criatividade com um Super Device composto de um PC, um tablet e uma caneta. A Huawei também lançou o Huawei Mobile App Engine, que permite que os usuários de PC acessem a rica variedade de conteúdos da AppGallery para novas experiências, enriquecendo seu ecossistema de aplicativos. Os recém-lançados HUAWEI MateBook X Pro, MateStation X, MateBook E, MatePad Paper e MatePad suportam o recurso Super Device¹. Além disso, os usuários de modelos anteriores também podem experimentar seus recursos atualizando o Huawei PC Manager — sua versão mais recente vai suportar o Programa Beta do Mobile App Engine² que será lançado em breve. HUAWEI MateBook X Pro traz uma experiência inteligente atualizada

O HUAWEI MateBook X Pro é o novo laptop da empresa. O modelo apresenta uma melhoria significativa em relação ao seu antecessor em termos de design estético, tecnologias inovadoras e experiências inteligentes. Em um sistema Super Device, ele se conecta e colabora com outros dispositivos Huawei para uma nova experiência de escritório inteligente. Ele vem equipado com a tela FullView de cores reais de 14,2 polegadas, que apresenta resolução de 3,1K, relação tela-corpo³ ultra alta de 92,5%, e ∆ E < 1 (valor típico) média nos modos de ampla gama de cores sRGB e P3 — que é melhor tela de toque que a Huawei já usou em um laptop. Como o primeiro produto do mundo certificado pela TÜV Rheinland para precisão de cores de gama dupla de nível profissional4, oferece cores mais realistas. Seu design único em forma de cunha pesa apenas 1,38 kg5, mesclando uma estética minimalista com uma empunhadura confortável. O HUAWEI MateBook X Pro vem com um sistema de seis alto-falantes HUAWEI SOUND para uma experiência de som espacial imersiva revolucionária. O recurso Free Touch Gesture permite que os usuários façam capturas e gravações da tela, ajustem seu brilho e o volume de reprodução com simples gestos6. HUAWEI MateBook E, o primeiro laptop OLED da Huawei, traz uma nova experiência de PC 2 em 1 Feito sob medida para consumidores com necessidades de escritório móvel, o HUAWEI MateBook E combina as vantagens dos laptops e tablets tradicionais para atender a várias necessidades, trazendo flexibilidade ao permitir variadas configurações de posicionamento do dispositivo. Aproveitando ao máximo seu desempenho profissional e seus excelentes recursos audiovisuais, tornou-se uma nova opção de produtividade em todos os cenários, seja no trabalho ou no estudo. O HUAWEI MateBook E é muito fino com apenas 7,99 mm e pesando 709 g7, tornando-o o portátil 2 em 1 mais leve do mundo. Como o primeiro laptop Huawei com uma tela OLED Real Color FullView, ele apresenta uma ampla gama cinematográfica de cores, precisão de cores de nível profissional e um brilho de tela de pico de até 600 nits para uma experiência consistente, mesmo quando usado sob luz solar intensa. Juntamente com um rico ecossistema de aplicativos e recursos de produtividade, como o HUAWEI M-Pencil (2ª geração) e o teclado magnético inteligente HUAWEI, o HUAWEI MateBook E ajuda os usuários a trabalhar com mais eficiência, não importa onde estejam, o que o torna a escolha ideal em dispositivos móveis de produtividade diária. HUAWEI MateStation X, o PC tudo em um com tela Real Color FullView, serve como um centro minimalista de conectividade de desktops

O primeiro desktop tudo em um da Huawei é o MateStation X, que apresenta um design estético minimalista sem portas visíveis na parte traseira. Com seu visual exclusivo de dobradiça dinâmica, os usuários podem ajustar facilmente o ângulo de elevação da tela com um único dedo, permitindo que foquem na criação eficiente. O HUAWEI MateStation X possui uma tela de resolução 4K+ com precisão de cores de ΔE ≤ 1. Com uma tela grande de 28,2 polegadas, o HUAWEI MateStation X possui um design de moldura estreita nos quatro lados e uma relação tela-corpo8 de 92%, oferecendo aos usuários uma visão sem fronteiras. Também possui uma camada antirreflexo e suporta multitoque de 10 pontos para uma experiência de visualização premium, oferecendo um desempenho poderoso e uma excelente qualidade de som. O HUAWEI MateStation X é adequado para uso doméstico e no escritório. HUAWEI MatePad Paper, o primeiro tablet E-Ink da Huawei, desbloqueia uma experiência imersiva de leitura e escrita

A Huawei lançou uma nova linha sob a série de produtos HUAWEI MatePad, o HUAWEI MatePad Paper, desenvolvida para leitura e experiências leves no escritório. O HUAWEI MatePad Paper possui um E-Ink FullView Display de 10,3 polegadas com uma relação tela-corpo9 de 86,3%, alimentado pelo Huawei E-Ink Display Enhancement Algorithm — trazendo uma aparência natural que simula papel. Quando usado em conjunto com um HUAWEI M-Pencil de 2ª geração, o MatePad Paper suporta vários métodos de input, como manuscrito, gravação de voz e conversão de manuscrito em texto10. Outros recursos, como Notas em Tela Dividida e Anotações11, proporcionam uma experiência de uso mais inteligente. Sendo um tablet E-Ink que usa o HarmonyOS 2, oferece maior conveniência de várias maneiras por meio de conexão e colaboração. Os usuários podem continuar a ler conteúdos de seu telefone ou PC em um HUAWEI MatePad Paper para facilitar a leitura e reduzir o cansaço visual12. Ele também pode funcionar como um drive de armazenamento externo para PCs, permitindo a transmissão bidirecional de documentos e e-books para maior conveniência e produtividade. HUAWEI MatePad, o novo tablet HarmonyOS, facilita o trabalho e o estudo O novo HUAWEI MatePad possui uma tela FullView 2K de 10,4 polegadas com uma relação tela-corpo13 de 84%. A tela foi certificada pela TÜV Rheinland como sendo de baixa emissão de luz azul e sem oscilações. Ele também suporta um recurso de Tom Natural, oferecendo proteção para os olhos dos usuários14. Compatível com o HUAWEI M-Pencil (2ª geração), ele suporta funções como HUAWEI Free Script, Annotations and Take Snippet para anotações mais convenientes15. Para criar uma experiência mais prática e conveniente para os usuários no modo paisagem, o HUAWEI MatePad também possui funções Multi-window e App Multiplier16. O HUAWEI MatePad com o HarmonyOS 2 pode se conectar perfeitamente a outros dispositivos Huawei, incluindo o celular para arrastar e soltar arquivos, e com um PC para um trabalho eficiente usando Modo Espelho, Modo de Extensão e Modo Colaborativo17. HUAWEI PixLab X1, a primeira impressora a laser multifuncional da Huawei A HUAWEI PixLab X1 é a primeira impressora a laser da Huawei. Imprime, digitaliza e copia, tornando-a perfeita para residências e pequenos escritórios. Funções como Pareamento Pop-up, Toque para Imprimir e Impressão Remota18 facilitam o uso da impressora pelos telefones e tablets Huawei. A PixLab X1 também é a primeira impressora do setor a apresentar um design de gaveta de cartucho de toner para fácil substituição de pigmento. HUAWEI Sound Joy, a primeira caixa de som portátil da Huawei O HUAWEI Sound Joy é a primeira caixa de som portátil da Huawei. Projetada em conjunto com a Devialet, oferece aos usuários uma impressionante qualidade de som com seu sistema de quatro alto-falantes. Com uma bateria de 8800 mAh, oferece ótima duração de bateria, suportando 26 horas de reprodução contínua com uma única carga19. Ele vem com resistência à água e poeira de grau IP6720, permitindo que os usuários curtam uma incrível experiência acústica ao ar livre. Ele está disponível em duas cores — Obsidian Black e Spruce Green. O evento de lançamento destaca os mais recentes avanços tecnológicos da Huawei e marca mais um passo sólido em direção ao seu objetivo final de criar uma Vida Sem Atritos com IA. À medida que o recurso Super Device é disponibilizado para mais dispositivos para uma conexão perfeita e colaborativa, a Huawei continuará inovando com os consumidores no core de seus negócios, criando uma melhor experiência digital para os usuários. Obs.: * A oferta HUAWEI MatePad Paper contém a caneta M-Pencil de 2ª geração. 