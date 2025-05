GTA RP faz sucesso na Twitch e bate recordes de audiência com streaming do jogo

Enquanto o YouTube se transformou no local favorito para publicar vlogs e conteúdos variados, a Twitch TV virou a casa dos gamers. Uma prova disso é o sucesso de audiência que a plataforma consegue com GTA RP, sobretudo em 2021. Alguns recordes foram quebrados, e vários streamers acompanharam o número de inscritos aumentar de maneira constante durante as transmissões de gameplay do jogo. Esse mod de Grand Theft Auto V é uma prova de que o mundo digital ainda ganha espaço com os games, algo que não deve mudar neste ano.

Durante os seis primeiros meses do ano passado, a Twitch contabilizou mais de 1 bilhão de horas assistidas apenas de GTA RP. A ideia de ter uma vida alternativa no jogo da Rockstar cativou o público, que consumiu de maneira constante os gameplays disponíveis. Quem mais ganhou com isso foram os streamers, como é o caso de Victor Augusto, também conhecido como Loud Coringa. Ele conseguiu, em apenas um mês, colecionar mais de 13 milhões de horas consumidas, além de somar 2,3 milhões de inscritos no perfil.

Um número que comprova o sucesso de audiência que é o mod para GTA. Outros streamers, como o Summit1g, o Buda e o ClassificadoEpicz somam milhões de horas consumidas e todos estão próximos do 1 milhão de inscritos. Um levantamento que deve ficar desatualizado em poucos meses, pois o consumo de GTA RP na Twitch não para de crescer nestes últimos meses. Até mesmo alguns recordes foram quebrados, impressionando as pessoas mais ligadas ao universo gamer.

A Twitch registrou mais de 12 bilhões de horas assistidas em apenas um semestre, com GTA RP sendo um dos jogos mais assistidos. Foi um recorde da plataforma, que antes havia conseguido menos de 10 bilhões. Alguns especialistas acreditam que esse número deve continuar crescendo, inclusive em 2022. Os jogos online deixaram de ser apenas entretenimento e se transformaram também em negócios. Ou seja, existe muito interesse neste mundo virtual.

Empresas e celebridades marcam presença

Uma prova disso é o forte investimento de empresas tradicionais em ações de marketing em GTA RP. Um levantamento do blog Betway Insider mostra que, nos últimos meses, pelo menos cinco marcas grandes marcaram presença no game. O iFood, a Brahma, a Logitech e o Tinder são algumas delas. Todos criaram campanhas interativas, onde o jogador pode aproveitar novos recursos diretamente no jogo.

No caso do iFood, por exemplo, foi criada a possibilidade dos jogadores trabalharem como entregadores da empresa. Uma ideia que pode parecer simples, mas que funciona de maneira eficiente. Isso aconteceu no servidor Cidade Alta, um dos maiores do mundo, e que possui uma abundância de jogadores brasileiros. Uma campanha que não tem muitos custos, mas que deve entregar resultados interessantes.

O que não falta em GTA RP também é a presença de nomes famosos. Por exemplo, os jogadores de basquete LeBron James, Anthony Davis e Kevin Durant se declaram fãs do mod de GTA V, e inclusive já realizaram transmissões durante o jogo. Até mesmo a cantora Anitta marcou presença no mundo digital em 2021, com um show realizado em um dos servidores.

Custos e campanhas

A ideia das ações publicitárias podem ser entendidas pelo custo desses servidores, como mostra o levantamento da equipe de eSports bets da Betway. Um mapa com um número alto de jogadores, por exemplo, custa cerca de R$ 20 mil mensais para manutenção. Um valor alto, sobretudo se olharmos anualmente. As campanhas publicitárias podem ajudar a cobrir esses custos, e inclusive garantir um lucro.

Com isso, é possível entender como GTA RP não é apenas um jogo, mas também um negócio do entretenimento que pode render muito dinheiro. A presença de grandes marcas mostram isso, mesmo sem a divulgação de valores. Recentemente, como mostramos aqui no site, empresas como a Chilli Beans e a BMW realizaram lançamentos de novos produtos de forma 100% online. É uma nova forma de ver o digital.

GTA RP é um jogo simples, mas que conseguiu cativar a audiência. Os números que mostramos da Twitch comprovam isso, mesmo sendo apenas o começo. A perspectiva para 2022, e também para os próximos anos, é que o mundo dos games tenha ainda mais presença na vida das pessoas, seja com campanhas de marketing ou apenas como um entretenimento digital popular.