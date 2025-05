Two Point Hospital: Speedy Recovery chega em 15/03

Os maravilhosos habitantes do Condado de Two Point precisam de assistência urgente, mas os métodos tradicionais não são páreos para os perigos de hoje. A SEGA Europe Limited e a Two Point Studios™ Limited confirmam que a nova expansão ‘Speedy Recovery’ está chegando para este resgate em Two Point Hospital™ no dia 15 de março de 2022, por R$27,99. Speedy Recovery também já está disponível para pré-compra para PC no Steam e na Microsoft Store com um desconto de 10% válido até 15 de março de 2022.

Em Two Point Hospital: Speedy Recovery, os jogadores experimentarão um novo e emocionante modo de jogo ao assumirem o comando de uma frota extraordinária de ambulâncias inovadoras e pouco ortodoxas, projetadas para toda e qualquer emergência. À medida que os incidentes aparecem, por meio de um novo botão ‘Enviar’, os jogadores devem usar seu crescente e aprimorado esquadrão de ambulâncias para levar pacientes a hospitais de todo o Condado de Two Point, enquanto também curam suas doenças.

Corra por locais novos e familiares de Two Point, desde as regiões frias e invernais de Pointy Mountains até as áreas tropicais da Ilha de Pebberley, em um esforço para pegar pacientes doentes. Vá além e despache ambulâncias rodoviárias novas e brilhantes, como o Curandeirão, ou evite o trânsito ruim chamando a Aerolatrina e transporte seus pacientes com segurança. Certifique-se de acelerar ao competir contra hospitais rivais, pois eles têm sua própria frota de ambulâncias. Nesse negócio, vale a pena chegar primeiro!

Two Point Hospital: Speedy Recovery explorará três novos locais e apresentará três novas salas de tratamento totalmente animadas. Descubra todas as 19 novas doenças (seis visuais), como Cabeça nas Nuvens, Galera Abelhuda e Não me Neve a Mal, e use novas máquinas de cura, como a Suga-Mel, para levar os pacientes de volta ao caminho da recuperação. A nova expansão também vem com uma variedade de novos itens chamativos, como uma Pista de Corrida para Ambulâncias, um Arco-Íris, uma Lixeira de Pato e muito mais!

