Histórias criadas e protagonizadas por mulheres são destaque do Samsung TV Plus em março

As mulheres fazem parte da história do cinema desde o início da indústria audiovisual, com Sarah Whitley, sogra do inventor francês Louis Le Prince, no curta-metragem “The Roundhay Garden Scene”, considerado o primeiro filme da história. Para relembrar e homenagear esse legado que não para de crescer, os canais do Samsung TV Plus terão transmissões especiais protagonizadas por mulheres no mês de março.

Embora 50% do público que vá ao cinema seja feminino*, apenas 5,4%** dos filmes de maior sucesso entre 2007 e 2021 foram dirigidos por mulheres. Em 93 anos de história da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, apenas duas diretoras – Kathryn Bigelow e Chloé Zhao — chegaram a receber o Oscar de melhor direção.

Ainda há um longo caminho a percorrer, mas o mês de março traz um convite para desfrutar de histórias criadas por mulheres que fizeram e continuam fazendo parte da evolução dos filmes, séries e programas de TV.

Para celebrar, a programação especial do Mês da Mulher no Samsung TV Plus – que dá acesso instantâneo e gratuito a mais de 45 canais – é a oportunidade perfeita para que todos apreciem, curtam e se emocionem com histórias criadas e protagonizadas por mulheres. Confira a seleção e prepare-se para maratonar:

– MyTime Movie

O canal MyTime Movie – que tem como premissa oferecer entretenimento especialmente pensado para mulheres – conta com a estreia de duas novas séries no mês: “Selado, Carimbado, Entregue” e “Um mistério de Aurora Teagarden”, além de uma maratona especial de filmes no Dia Internacional da Mulher, que acontece hoje, 8 de março, durante todo o dia. O primetime do canal começa às 19h30, com o filme “4 Wedding Planners”, roteirizado por Kimberly-Rose Wolter, e segue às 21h com “A Cry for Justice”, protagonizado por Francine Locke, “Silêncio Rompido”, às 23h, e “Bad Behavior”, co-dirigido e co-escrito por Lisa Hamil, às 0h50.

– Adrenalina FreeZone

O canal também oferece aos telespectadores uma maratona de 24 horas de produções cinematográficas estreladas por grandes atrizes de Hollywood. Entre os filmes que serão exibidos no dia 8 de março, destaque para “Cake – Uma razão para viver”, com Jennifer Aniston, e “Mama”, com Penélope Cruz. Os filmes “Coração Sangrento”, dirigido por Diane Bell e estrelado por Jessica Biel, e “Laços de Família”, realizado por Claudia Myers e estrelado por Michelle Monaghan, também fazem parte dessa programação especial.

– Insight TV

Com uma semana completa dedicada a elas, o canal iniciou seu especial para o Dia Internacional da Mulher um dia antes, ontem, dia 7 de março, e segue com a exibição até o dia 13, apresentando histórias inspiradoras de influenciadoras e celebridades que estão desafiando o status quo.

Como usar o Samsung TV Plus

O app Samsung TV Plus já vem instalado nas Smart TVs da marca fabricadas a partir de 2017. Para começar a aproveitar as dezenas de canais disponíveis – entre notícias, esportes, filmes e mais – o usuário precisa apenas de uma conexão de internet – ou seja, não é necessário instalar nenhum tipo de antena na televisão ou realizar qualquer assinatura paga para usufruir do conteúdo.