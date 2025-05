HyperX Loot Drop 2 vai até 24 de março com descontos que chegam a 55% em produtos gamer

Gamers que quiserem renovar seus setups de jogos, aumentar o poder de fogo nas partidas e fazer bonito nas gameplays deste ano têm até 24 de março para aproveitar a segunda edição do HyperX Loot Drop. O evento global da HyperX oferece aos jogadores descontos especiais de até 55% em diversos produtos gamer, como headsets, teclados, mouses, carregadores e mousepads. No Brasil, as lojas físicas e on-line participantes do HyperX Loot Drop 2 são Submarino, Magalu, Kabum, Amazon, Kalunga, Mercado Livre, Ibyte e Terabyte.

Para mais informações sobre o HyperX Loot Drop 2, clique aqui.

Para saber mais sobre a HyperX e seus produtos, acesse o site.

*A duração das promoções varia de acordo com a região e as lojas participantes