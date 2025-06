Huawei anuncia sua primeira caixa de som em conjunto com a Devialet, uma das principais marcas de áudio do mundo

A HUAWEI Sound Joy, nova caixa de som da companhia, é mais um dos lançamentos anunciados recentemente pela gigante chinesa, que vem expandindo seu portfólio de produto e adentrando novos mercados dentro do setor de tecnologia. O aparelho foi desenvolvido em parceria com a Devialet, tradicional empresa de áudio francesa que se consolidou como uma das mais respeitadas de seu ramo no mercado internacional, presente em quase 70 países e com mais de 65% de sua receita concentrada no exterior.

Resultado da soma de esforço de ambas as marcas, o dispositivo utiliza tecnologia de ponta para levar som de qualidade e praticidade para os amantes de música. Aproveitando a Devialet SAM®, a HUAWEI Sound Joy oferece experiências de áudio mais autênticas com distorção minimizada e qualidade de som mesmo na potência máxima. Adota também um sistema de alto-falantes bidirecionais para fornecer frequências altas e graves profundos. Tudo isso com carga de até 26 horas graças à sua bateria de 8800mAh¹ e algoritmo de regulagem dinâmica de tensão da HUAWEI para economia energia.

Ela conta com quatro alto-falantes: um de frequência total, um tweeter (peça que reproduz os sons agudos) e dois radiadores para alcançar os graves que, combinados, produzem um áudio mais claro e penetrante, independente do estilo musical. Projetada para facilitar o transporte, seu design compacto se assemelha em formato e tamanho a uma garrafa d’água descartável, medindo 202mm de altura e pesando 680g com um diâmetro de 73mm².

O material de tecido em trama oferece uma melhor textura e toque, apresentando uma estética sofisticada e contribuindo para a reprodução do som. O material otimiza a qualidade do áudio, fornecendo um som mais transparente e puro. Este tecido especial também possuí certificado IP67 que colabora com a resistência a poeira, areia e a respingos d’água³.

¹Dados dos laboratórios da Huawei. Os dados reais podem variar devido aos volumes dos alto-falantes, tipos de música, efeitos de iluminação dos alto-falantes e efeitos sonoros. Todos os dados estão sujeitos ao uso real.

²As dimensões reais do produto variam dependendo da configuração e do processo de fabricação.

³.Este produto não é um alto-falante profissional à prova d’água. É à prova de respingos, resistente à água e à poeira para uso comum, e foi testado em condições laboratoriais controladas para alcançar a classificação IP67 conforme a norma IEC 60529. Sua resistência a respingos, água e poeira não é permanente e a eficácia da proteção pode se deteriorar devido ao desgaste diário. Não carregue o alto-falante em condições úmidas. Os danos devidos à imersão em líquido não são cobertos pela garantia. As condições à prova d’água para IP67 são (1) água parada e clara, profundidade da água abaixo de 1 metro; (2) tempo de teste 30 minutos; (3) diferença entre a temperatura da água e a temperatura do produto não seja superior a 5 graus Celsius.