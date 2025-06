PUBG: BATTLEGROUNDS anuncia sorteio de PC no valor de R$ 15 mil

A KRAFTON, Inc. anunciou o sorteio de um computador gamer no valor de R$ 15 mil, em parceria com a loja virtual Pichau. A ação marca o início das comemorações do 5º aniversário de PUBG: BATTLEGROUNDS.

As inscrições estão disponíveis e podem ser realizadas aqui até a próxima quarta-feira (30), às 10h (horário de Brasília). Para participar, é necessário residir no Brasil e estar no grupo oficial do jogo no Discord. Os participantes são limitados a uma inscrição por pessoa.

O vencedor será anunciado já na próxima quarta (30), às 16h30 em todas as redes sociais de PUBG: BATTLEGROUNDS. Além disso, o felizardo receberá uma confirmação do resultado por email com as instruções de como prosseguir.

Segue abaixo a ficha técnica do PC PUBG que será sorteado:

– Placa-mãe ASROCK B450M STEEL LEGEND

– Water Cooler PICHAU GAMING AQUA X100

– Processador AMD RYZEN 7 5800X

– Memória RAM T-Force DELTA R PICHAU RTB 16GB DDR4 (2x8GB) 3000MHz

– Placa de Vídeo RADEON RX 6700 XT

– SSD TEAM GROUP 500GB

– Fonte 650W+

– Gabinete PICHAU GADIT X RTB

– Mouse GAMER PICHAU P702

– Teclado Mecânico PICHAU P631K RGB

– Headset Gamer PICHAU P851 RGB

– Monitor Gamer PICHAU 24″ FULL HD CEPHEUS

As comemorações não acabam por aqui! Na sequência, o PUBG: BATTLEGROUNDS promoverá uma série de atividades ao longo do mês de abril para comemorar seu 5º aniversário. O cronograma completo será divulgado nas próximas semanas em suas redes oficiais.

Para as últimas informações sobre PUBG: BATTLEGROUNDS, por favor acesse o site oficial ou siga as redes sociais do jogo no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube.