Doogee S98 está oficialmente disponível para pré-venda com grandes descontos

O smarphone robusto Doogee S98 já está no mercado. A pré-venda para o público em começou oficialmente em 28 de março. O S98 apresenta um design de tela dupla sensacional, bem como um novo processador MediaTek Helio G96 para uma experiência de usuário única e impecável.

Preço e onde encomendar

As pré-vendas do Doogee S98 já estão abertas no AliExpress e Doogeemall, com envios começando no final de abril. Ele estreia com um preço especial de US$ 239 no AliExpress, mas espera-se que suba para o preço original de US$ 339 após 1º de abril.

Principais características

Mais detalhes do Doogee S98 podem ser vistos neste post do Guia do PC.

O vídeo com detalhes do aparelho já está disponível no Youtube e é mostrado a seguir:

Conclusão

O Doogee S98 é um smartphone robusto com muito a oferecer. É adequado para os entusiastas dos espaços abertos pela sua robustez e também para os outros usuários pelo seu design incrível. Os interessados em adquirir um podem encomendar a partir de 28 de março no AliExpress pelo preço com desconto de US$ 239. Este preço está disponível apenas até 1º de abril, quando retornará ao preço original de US$ 339. Há também cupons de vários descontos para os primeiros 1000 pedidos. Visite o site oficial do S98 para saber mais sobre este smartphone.