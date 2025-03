Fluxo chega as finais da LBFF 7 em busca do bicampeonato

Com um estilo de jogo agressivo, o Fluxo, organização de esports criada por Nobru e Cerol, chega as finais da 7ª Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), com o objetivo de levantar mais um troféu e se tornar a primeira equipe bicampeã do torneio. Classificado em quinto lugar, mas demonstrando um ritmo de jogo acelerado e com um grande número de abates durante a fase de grupos, a equipe conta com jogadores experientes, como JapaBKR, Fac e Nobru, e aposta na dupla Ousado e Syaz, jogadores com o maior número de abates da equipe, para fazer a diferença em mais uma final.

De acordo com Nobru, jogador e cofundador do Fluxo, a organização vem forte para mais uma decisão e segue com a linha dos objetivos em mente: “Nós temos dois grandes objetivos nessa final. Além de ganhar o título e carimbar nossa classificação para o mundial, queremos colocar nosso nome e o da organização, como a primeira equipe a ser bicampeã da LBFF. Estamos preparados e com foco total nas últimas nove quedas da competição, que definirá quem irá levantar o troféu. Tenho certeza que será mais uma grande disputa e podem esperar um Fluxo dando tudo de si.“

Apostando em rápidas rotações e buscando adversários desprevenidos desde o início das quedas, a equipe do Fluxo garantiu 494 abates durante as 108 quedas da fase de grupos. Entre eles, o MVP da LBFF 5, Syaz vive uma grande fase no cenário competitivo desde que estreou no torneio. O jogador soma 153 abates na competição e segue vivo na briga pela coroa de MVP. Ainda nesta temporada, JapaBKR chegou a marca de 500 abates na história da competição e consagrou mais ainda seu nome no campeonato – o jogador é conhecido como “Senhor LBFF“.

Confira os integrantes da lineup do Fluxo

Bruno “Nobru”

Jonatha “JapaBKR”

Felipe “Fac”

Carlos “Syaz”

Emanuel “Ousado7”

Luiz “K9” – Head Coach

Disputada neste sábado (16), a partir das 13H, a final será transmitida através dos canais oficiais do Free Fire Esports no YouTube, TikTok, BOOYAH e Facebook, e nos canais de televisão Space e RedeTV, além das salas de cinema que foram reservadas para transmitir o torneio. Classificados em quinto lugar, Fluxo começará às finais com 6 pontos. O time que garantir mais pontos durante as nove quedas, levanta o troféu de grande campeão da 7ª Liga Brasileira de Free Fire.