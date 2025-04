World of Warcraft®: Wrath of the Lich King Classic™ transportará os jogadores de volta ao reino gélido da Nortúndria ainda este ano

Do interior da sinistra cidadela no coração do continente gelado da Nortúndria, o temível Lich Rei Arthas Menethil dá o primeiro passo para a conquista de Azeroth, inaugurando uma das sagas mais inesquecíveis da história de Warcraft®. A Blizzard Entertainment anunciou hoje que World of Warcraft®: Wrath of the Lich King Classic , convidando os jogadores a reviver uma aventura que marcou de forma indelével a história de Warcraft. Quando for lançado em 2022, este relançamento repleto de ajustes da expansão de sucesso de 2008 ficará disponível sem custo adicional para todos os jogadores com uma assinatura ativa de World of Warcraft.

“É emocionante revisitar uma das era mais celebradas da história de Warcraft com Wrath of the Lich King Classic”, afirma Mike Ybarra, presidente da Blizzard Entertainment. “O lançamento original da expansão trouxe várias melhorias ao jogo, além de um vilão atemporal e uma história épica. Estamos tomando o cuidado de preservar a autêntica experiência do Classic para quem busca reviver dias de glória na Nortúndria e para oferecer uma recriação à altura e acessível a todos que forem embarcar nesta grande aventura pela primeira vez.”