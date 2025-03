Especialista explica vantagens do uso de Apps para treinar colaboradores no ambiente do Metaverso

Embora a indústria global em geral ainda esteja no estágio de aprendizado, planejamento e desenvolvimento do Metaverso, essas tecnologias imersivas, juntamente com a inteligência artificial (IA), já estão impactando notavelmente uma área de negócios em particular: a de treinamento e desenvolvimento corporativo, que será impactada de diversas formas.

Tatiany Melecchi, CEO da Consultoria Transforma People & Performance, mestre em Marketing formada pela Massey University, na Nova Zelândia, além de ser a primeira brasileira certificada como Professional in Talent Development pela ATD (Association for Talent and Development) nos Estados Unidos, explica que recentemente, a Accenture comprou mais 60 mil headsets de realidade virtual (VR) para a área de treinamento. “A empresa também anunciou o investimento na plataforma da Talespin, uma startup que visa usar a XR (realidade estendida) para incentivar as pessoas a aprenderem mais rápido, validarem suas habilidades e encontrarem mobilidade ascendente na força de trabalho”, destaca.

A fundadora da Transforma People & Performance comenta que em recente artigo publicado pelo site Fast Company, o CEO da Fierce Conversations, Ed Beltran, revela que as experiências de aprendizado no Metaverso representam uma inovação disruptiva que pode otimizar significativamente o treinamento, o desenvolvimento e o aprendizado real. “Ele reforça que cada vez mais as empresas estão migrando para ambientes de trabalho remotos ou híbridos. Os executivos não apenas apreciam a necessidade, mas estão adotando com muito entusiasmo novas abordagens para treinar, sustentar e desenvolver suas equipes para se manterem ágeis e competitivos”, aponta.

Maior engajamento e retenção da aprendizagem

O Metaverso oferece métodos de engajamento novos e interativos em relação ao treinamento 3D, Realidade Virtual (VR), Realidade Aumentada (AR) e Realidade Estendida (XR), que permitem às pessoas aprenderem mais rápido, reterem melhor as informações e realmente aproveitarem o processo.

Um estudo mostrou que os colaboradores que treinaram em simulações de realidade virtual aprenderam quatro vezes mais rápido se comparado aos alunos em sala de aula, e duas vezes mais rápido que os e-Learners.

Além disso, em relação à alocação de recursos, as aulas no Metaverso são mais curtas, com apenas 20 minutos. A modalidade digital convencional leva em torno de uma hora.

Gamificação enriquecedora

Os benefícios da aprendizagem gamificada são conhecidos há muitos anos. Ele torna o aprendizado divertido e sem esforço, melhora a resolução de problemas, oferece feedback em tempo real e aprimora a experiência geral de aprendizado. Com o Metaverso, a gamificação ganha vida mais do que nunca, porque os usuários não estão apenas jogando, mas sim totalmente dentro. “Combinando equipamentos VR/AR e as infinitas possibilidades do Metaverso, os instrutores podem criar atividades baseadas em jogos que os participantes podem concluir em ambientes totalmente realistas, que se assemelham a um cenário da vida real”, aponta Tatiany Melecchi.

Oportunidade de colocar a “mão na massa” de forma segura

O Metaverso oferece abordagens imersivas e vivenciais que são mais atrativas para os funcionários e também influenciam diretamente os resultados da aprendizagem e a performance das companhias. Em vez de simplesmente ensinar teoria, as equipes obtêm uma prática genuína com outros colegas. “Um bom exemplo é a MGM Resorts que se uniu à Strivr para dar aos funcionários em potencial a chance de experimentar seus empregos em VR antes de aceitar uma oferta de trabalho. Se alguém percebe que o trabalho não é para eles, a MGM economiza tempo e recursos por não ter que treinar e substituir alguém que não se adaptou a empresa”, revela a CEO Transforma People & Performance.

E quais são os aplicativos que a área de treinamento e desenvolvimento pode usar para entrar no Mataverso hoje? Além de uma série de empresas, Tatiany explica que há plataformas e produtos nesta área. Ela cita algumas opções que já foram testadas, como:

1 – Horizon Woorkrooms

Horizon Workrooms é uma das grandes apostas do Facebook, atualmente META. Essas salas de trabalho imersivas permitem que as pessoas se reúnam para seus treinamentos na mesma sala virtual, independentemente da distância física, mas de forma bem mais interativa do que as plataformas digitais atuais. Ela funciona tanto na realidade virtual quanto na web. E como é possível ingressar neste ambiente de treinamento? Utilizando óculos de realidade virtual, o Meta Quest 2, que hoje está sendo vendido pelo próprio website do Meta ou pela Amazon e custa em torno de US$ 300 dólares.

Plataformas disponíveis: Meta Quest 2.

2 – MeetinVR

O Meeting VR é uma outra plataforma que oferece diversos espaços para trabalho e treinamento, nos quais você e seu time podem colaborar, criar e interagir de forma imersiva. Há salas disponíveis para discussões de casos um a um, salas para pequenas reuniões de equipe, teleconferências maiores e até apresentações e palestras para toda a empresa.

O desempenho parece um pouco mais instável do que as visualizações do Horizon Workroom. Além disso, as imagens dos avatares são apresentadas só dos ombros para cima e você tem acesso à visão das mãos de cada participante. No entanto, ainda assim, segundo os usuários, cumpre suas promessas de aumentar conexão e aprendizagem remota.

Os recursos básicos do MeetinVR estão disponíveis gratuitamente e existem alguns planos pagos para 10 participantes por 35 Euros e outras opções de assinaturas para organizações maiores.

Plataformas disponíveis: Meta Quest 2, Meta Quest, Pico Neo 2, Pico Neo 3 Pro Oculus Rift e SteamVR.

3 – NODA

Noda é um espaço de realidade imersivo ideal para brainstorm em que você pode construir e compartilhar modelos mentais 3D — mapas mentais, storyboards, diagramas de rede ou fluxo, planos de projeto — para aumentar sua produtividade, compreensão e conscientização.

Plataformas disponíveis Meta Quest 2, Meta Quest, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index e Windows Mixed Reality.

Por mais céticos que algumas pessoas possam ser sobre esse novo universo, Tatiany explica que o Metaverso é o próximo estágio da internet e já está aqui. “Essa ferramenta abre as portas para novas possibilidades de capacitação e aprendizagem profissional. E como bem disse Regina Nowlan, da Training Magazine, a razão pela qual o treinamento e o desenvolvimento podem ser tão eficazes nesse ambiente é que o aprendizado imersivo oferece ensino prático sem precisar sair do mundo digital”, finaliza.