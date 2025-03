Dia da Terra: Dell anuncia série Latitude 5000 com os notebooks mais sustentáveis de sua história

Em comemoração ao Dia da Terra, a Dell, líder no mercado brasileiro de PCs (desktops, notebooks e workstations) segundo o último relatório do IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker CY21Q4, anuncia o lançamento de novos produtos da série de notebooks corporativos Latitude 5000, que passam a contar com materiais sustentáveis para ajudar a resolver os problemas crescentes de geração de resíduos e limitações de recursos no planeta.

Os lançamentos da série Latitude 5000 estão conectados também ao Conceito Luna, anunciado recentemente pela Dell. O projeto explora ideias de design revolucionárias para reduzir o uso de recursos e manter ainda mais materiais circulando na economia. As novidades reforçam o progresso da Dell em relação a suas ambiciosas metas de sustentabilidade e ainda trazem mais opções para os consumidores que cada vez mais priorizam o meio ambiente ao tomar decisões de compra.

“O objetivo da Dell é criar tecnologias que impulsionem o progresso humano. Somos inspirados pela oportunidade de mudar as coisas para melhor para nossas gerações futuras. Isso fica claro nas novas maneiras que projetamos e embalamos nossos produtos para ajudar a reduzir o impacto ambiental, os resíduos e as emissões”, afirma Rahul Tikoo, vice-presidente sênior de Client Produt Group da Dell Technologies. “Conforme construímos nossa liderança circular, damos um passo além, ao examinar, reexaminar e reconsiderar continuamente todas as etapas do ciclo de vida do produto para entregar produtos ainda mais sustentáveis no futuro.”

Latitude Série 5000: o uso de materiais sustentáveis mais inovador do mundo.[2]

A série de notebooks corporativos Latitude 5000 é uma das mais completas do portfólio da empresa. Investir na sustentabilidade destes produtos ajuda a garantir que a Dell efetivamente entregue um impacto positivo ao meio ambiente em uma escala considerável. Os lançamentos da linha ainda contam com opções de design para aumentar o uso de conteúdo reciclado e reaproveitado, e incluem:

A tampa do laptop, que passa a ser 71% constituída de material reciclável e renovável, incluindo bioplástico de árvores de upcycling da indústria do papel (21%), fibra de carbono recuperada (20%) e plástico reciclado pós-consumo (30%).[3] Ao focar na segunda parte mais pesada do dispositivo — a tampa — a Dell garante um maior impacto de sustentabilidade, ajudando a reduzir o carbono, a água e a energia gastos na produção dos equipamentos.

A base do sistema é criada com fibra de carbono recuperada (20%) e pés de borracha novos de base biológica feitos de óleo de mamona (39%).[4] Esse elemento renovável reduz o uso de materiais baseados em petróleo.

Essa série também é um marco importante no uso de plástico recolhido do oceano, que está sendo expandido da embalagem para os produtos. A série Latitude 5000 conta com plástico oceânico na carcaça do ventilador (28%).

Para proteger o produto, a série Latitude 5000 usa embalagem 100% feita de materiais reciclados ou renováveis, tudo completamente reciclável.[5]

Trazendo materiais sustentáveis para mais plataformas e produtos

Na última década, a Dell introduziu uma forte linha de inovações no uso de materiais sustentáveis, incluindo algumas implementações pioneiras na indústria. Agora, a companhia está aumentando seus esforços e parcerias com a expansão de novos materiais sustentáveis e renováveis em mais produtos e plataformas.

Com a crescente conscientização sobre os problemas ambientais causados pelos plásticos depositados nos oceanos a cada ano, em 2017 a Dell lançou o primeiro projeto do setor de tecnologia a usar plásticos oceânicos em embalagens em escala comercial, com o objetivo de coletar esses resíduos antes que eles entrassem para as hidrovias e transformá-los em recursos. Desde então, a Dell aumentou drasticamente o uso, consumindo mais de 227.000 libras de plásticos oceânicos em mais de 5,1 milhões de bandejas e tampas para embalagens.

Além de expandir os plásticos oceânicos para a série Latitude 5000, eles também podem ser encontrados na carcaça do ventilador dos notebooks Precision da série 3000, e no ventilador e na carcaça do ventilador dos desktops Dell OptiPlex Micro, bem como nas workstations Precision.[6] Além disso, a Dell também ampliou o uso deste material na série EcoLoop Pro de mochilas, cases e pastas que contam com 100% de plástico marinho no tecido principal externo.

A borracha de base biológica dos notebooks é derivada de mamona também pode ser encontrada no acolchoamento inferior do Latitude 7430 e 7530 e nas estações de trabalho móveis Precision série 3000 — aumentando a combinação de materiais renováveis da Dell.[7]

Esses lançamentos se unem ao portfólio de materiais sustentáveis da Dell, que incluem plástico de upcycling e reciclado, fibra de carbono recuperada, alumínio produzido com energia hidro, plástico de base biológica e alumínio de ciclo fechado e ímãs de terras raras. Esses esforços foram recentemente reconhecidos pelo prêmio Sustainable Materials Management Awards da Agência de Proteção Ambiental (EPA), onde o uso da Dell de plástico de base biológica recebeu um troféu de “Cutting Edge Champion”, o piloto de alumínio de ciclo fechado recebeu o Sustained Excellence Award e os serviços de reciclagem receberam um Gold Recycling Award. Esses reconhecimentos marcam oito anos consecutivos em que a Dell foi premiada pela EPA por seu comprometimento com o uso de materiais sustentáveis e a reciclagem responsável de eletrônicos.

Projetar e fabricar equipamentos com material sustentável é somente metade da história da economia circular — reduzir os resíduos eletrônicos ao manter os produtos e materiais em uso por tanto tempo quanto possível por meio de reparo, reutilização e reciclagem é tão essencial quanto isso. Para este desafio, a Dell lançou recentemente novos programas baseados em seus mais de 20 anos de serviços globais de reciclagem para que possa repensar, redesenhar, reutilizar e reciclar — adaptando-se para acompanhar as demandas do mundo e dos consumidores de hoje.

Para mais informações sobre o compromisso da Dell Technologies com o avanço da sustentabilidade, clique aqui.

Disponibilidade:

Os modelos da série Latitude 5000 estarão disponíveis ao mercado corporativo no Brasil em breve.