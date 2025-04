Doogee S98 Pro com câmera térmica e design “alienígena” tem preço e data de lançamento revelados

No mês passado a Doogee apresentou o seu novo telefone robusto Doogee S98 Pro que vem com uma câmera de visão noturna, sensor de imagem térmica, uma câmera ultra-wide e design “alienígena” . Hoje, a Doogee finalmente confirmou que este novo e incrível smartphone será lançado em 6 de junho.

Relembrando as características

O Doogee S98 Pro tem um design único inspirado em “aliens” e ganhou um Prêmio Europeu de Excelência em Design. A Doogee afirma que este smartphone terá os melhores sistemas de câmera disponíveis em um telefone robusto. Uma câmera térmica de nível profissional é acompanhada por uma câmera primária SONY IMX582 de 48MP e uma câmera de visão noturna SONY IMX350 de 20MP. Segundo a empresa, eles tomaram a decisão de usar um sensor InfiRay porque oferece mais que o dobro da resolução térmica de qualquer outro sensor térmico do mercado. Com uma alta taxa de quadros de 25Hz, a câmera garante que as imagens sejam detalhadas para serem capazes de detectar e diagnosticar adequadamente a umidade, temperaturas elevadas, bloqueios etc. Além disso, ele vem com o algoritmo Dual Spectrum Fusion que torna possível combinar imagens tanto da câmera termal quanto da câmera principal em uma só imagem. Já a câmera frontal é uma Samsung S5K3P9SP de 16MP, que está alojada em um recorte na parte superior da tela.

Dentro do telefone, o SOC MediaTek Helio G96 comanda o show. É um chipset octa-core capaz de atingir uma velocidade de clock de 2,05GHz, o que significa que é capaz de rodar jogos com extrema facilidade. Ele é emparelhado com uma memória de 8GB + 256GB para uma operação mais rápida e efetiva. O armazenamento pode ser expandido até 512GB usando um cartão micro SD .

O dispositivo virá com um bateria de 6000mAh e um carregador ultrarrápido de 33W tipo C. O carregamento sem fio está disponível com suporte de até 15W.

E não podemos esquecer da tela deste smartphone robusto. O S98 Pro vai ostentar uma tela IPS LCD de 6,3″ com uma camada de vidro Corning Gorilla para proteção e resistente à agua.

O smartphone vem com outros recursos bacanas, como um botão personalizado, NFC, suporte GPS com 4 satélites de navegação (BeiDou, GALILEO, GPS, & GLONASS), IP68, classificações IP69K e specificação MIL-STD-810H. O telefone também executará o Android 12 com até 3 anos de garantia de atualização de segurança da empresa.

Preços e disponibilidade

A empresa confirmou que o novo S98 Pro será lançado e estará disponível para encomendas em 6 de junho. O smartphone estreará nas plataformas de compras AliExpress, DoogeeMall e Linio (América Latina).

O Doogee S98 Pro custará US$ 439, mas entre 6 e 10 de junho, será vendido por um desconto de US$ 329 em sua estreia mundial. A empresa organizará um sorteio em seu site oficial e alguns fãs sortudos receberão o telefone gratuitamente. Para saber mais sobre o The Doogee S98 Pro, visite o site oficial do Doogee.