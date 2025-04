Riot Games aprofunda parceria com Statespace, desenvolvedora da Aim Lab

A Riot Games, desenvolvedora e distribuidora conhecida por jogos que definiram gêneros, como League of Legends e VALORANT, anunciou hoje que aprofundou sua parceria com a Statespace , desenvolvedora da plataforma de treinamento e coaching Aim Lab .

Pelo acordo, a Aim Lab se tornará a plataforma oficial de treinamento e coaching do VALORANT. A Aim Lab vai aproveitar a propriedade intelectual da Riot para integrar a física, os mapas e as armas do jogo, possibilitando aos jogadores de VALORANT o treinamento mais realista possível. A Riot, mediante o exercício de uma autorização emitida em conexão com o contrato, terá uma participação minoritária na Statespace e continuará trabalhando com a Aim Lab para desenvolver ferramentas inovadoras de treinamento, coaching e análise para os jogadores do VALORANT e, eventualmente, para os jogadores de MOBA.

“Estamos ansiosos para colaborar com a Statespace no desenvolvimento de ferramentas inovadoras de treinamento e coaching para jogadores de VALORANT e MOBA de todo o mundo, a fim de melhorar suas habilidades em todos os níveis”, disse Jake Perlman-Garr, diretor-geral de desenvolvimento corporativo da Riot Games.

“A Riot é a melhor parceira, colaboradora e facilitadora que poderíamos ter. Estamos animados para continuar melhorando a experiência dos jogadores por meio de treinamento, coaching e análise do VALORANT e, em breve, do League of Legends”, disse o Dr. Wayne Mackey, CEO da Statespace.

No último ano, a Riot e a Statespace criaram juntas experiências incríveis para milhões de jogadores em diversos jogos e eventos. Como sócia-fundadora, a primeira colaboração foi a parceria da Aim Lab com o VCT Challengers da América do Norte no qual, pela primeira vez, os jogadores de VALORANT puderam se comparar a lendários profissionais. A Riot e a Statespace colaboraram em tarefas da Aim Lab para comemorar as melhores partidas do primeiro ano e definiram uma tarefa para “Die For You” durante os VCT Champs . A Aim Lab está instalada nos PCs de competição dos Masters e Champions para ajudar os profissionais a aquecerem antes das partidas, entre outras coisas.