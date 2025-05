Samsung apresenta versão 5G do Galaxy S20 FE no Brasil

A Samsung apresenta a versão 5G* do Galaxy S20 FE no Brasil e, para o lançamento, todos que adquirirem o smartphone de 12 a 29 de maio irão ganhar1 um gaming voucher de R$ 200,00 para utilizar em jogos na Galaxy Store.

O smartphone chega para complementar a linha Fan Edition no Brasil, que reúne os recursos e benefícios desenvolvidos a partir do feedback dos fãs, o dispositivo oferece acesso às redes de internet 5G que seguem em franca expansão pelo Brasil com velocidades que serão capazes de revolucionar a conectividade em grandes cidades e áreas rurais.

“A Samsung tem o maior portfólio de dispositivos 5G do Brasil e a chegada do Galaxy S20 FE 5G oferece mais uma opção ao consumidor”, explica Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil. “Este smartphone é repleto dos principais recursos e benefícios premium escolhidos pelos fãs, fazendo dele perfeito para qualquer perfil de usuário, independentemente se o foco dele é entretenimento ou trabalho”.

Câmeras poderosas e alimentadas por Inteligência Artificial

O conjunto de câmeras do S20 FE 5G permite aos usuários registrar fotos e vídeos em alta resolução de forma divertida e com muita versatilidade. A câmera frontal de 32 MP garante selfies ricas em detalhes, enquanto o conjunto de câmeras traseiro – composto por uma câmera ultra wide de 12 MP, para capturar imagens mais amplas e proporcionar ângulo de visão similar ao olho humano (123º)2, um sensor wide de 12 MP e uma lente teleobjetiva de 8MP para registrar um objeto distante ou ampliá-lo – garante versatilidade na hora de fotografar, filmar e produzir conteúdo.

Além disso, para facilitar que o usuário capture imagens incríveis mesmo quando está distante do objeto fotografado, o S20 FE 5G conta com o Space Zoom de 30x3, sendo este um dos recursos mais queridos dos fãs da linha Galaxy S.

E os usuários se beneficiam muito da Inteligência Artificial do S20 FE 5G na hora de registrar fotos e vídeos, uma vez que ela assegura imagens nítidas e em alta resolução mesmo em ambientes de pouca luz4.

O Modo Noturno do smartphone reduz o desfoque de movimento em registros feitos durante a noite ou em situação de baixa luminosidade, sendo alimentado por tecnologia de processamento de várias imagens.

Display brilhante; bateria potente

O display de 6,5 polegadas5 com tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+ do S20 FE 5G torna este dispositivo perfeito para assistir aos últimos lançamentos dos serviços de streaming e curtir jogos, especialmente por conta da taxa de atualização de 120 Hz6 do smartphone, que torna a experiência ainda melhor e mais fluída.

Com todos esses recursos poderosos, é indispensável um processador que assegure alto nível de desempenho, bateria de longa duração e alta capacidade de armazenamento. O Galaxy S20 FE 5G é equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 8657 e bateria de 4.500mAh8 para aproveitar o melhor do smartphone ao longo de todo o dia, sem perda de desempenho ou necessidade ficar preso à tomada.

Durabilidade e suporte longilíneo de sistema operacional

Os usuários do S20 FE 5G ainda contam com um smartphone com mais durabilidade graças à classificação IP689, que garante resistência à água e à poeira.

Preço e disponibilidade

O Galaxy S20 FE 5G já está disponível no mercado brasileiro a partir desta quinta-feira (12) nas cores Azul Marinho, Violeta, Verde, Branco, Vermelho e Laranja10, pelo preço sugerido de R$ 3,999.

Aqueles que comprarem um Galaxy S20 FE 50G de 12 a 29 de maio receberão1 um gaming voucher de R$ 200,00 para utilizar em jogos na Galaxy Store. O resgate é feito automaticamente na loja após a ativação do smartphone e login na Samsung Account.