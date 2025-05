Motorola lança moto g52 e moto e32 no Brasil

A Motorola anuncia o lançamento de dois celulares para o consumidor que procura smartphones com um sistema de câmera tripla de ponta e superbateria, além de um design moderno e atraente. O moto g52 é um hub de entretenimento completo, turbinado por uma tela OLED Full HD+ com taxa de atualização de 90 Hz e alto-falantes estéreo com tecnologia Dolby Atmos®. Tudo isso potencializado pelo poder da plataforma móvel Snapdragon® 680. Já o moto e32 possui sistema de câmera tripla com Inteligência Artificial (IA) e modo de captura dupla, superbateria de 5000 mAh, além de sensor de impressão digital lateral e desbloqueio facial. E o que é melhor: com um preço que cabe no bolso dos consumidores.

Ao reunir quesitos como elegância e modernidade em seu design, o novo moto g52 entrega uma grande experiência, como uma tela OLED Full HD+ de 6,6 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz, garantindo resolução, brilho e nitidez excepcionais. O conjunto de alto-falantes estéreo Dolby Atmos permite entretenimento de altíssima qualidade para que o usuário tenha uma experiência com mais clareza e nitidez.

O novo integrante da família moto g traz um sistema de câmera tripla com sensor principal de 50 MP, tecnologia Quad Pixel e Modo Night Vision, capaz de capturar fotos mais nítidas em baixa luminosidade. Sua câmera macro permite fazer aquelas imagens incríveis dos detalhes da natureza. Já a lente híbrida, com modo ultra-wide e de profundidade, entrega o resultado perfeito para quem busca captura ampla com aparência profissional. Para completar, sua câmera frontal, de 16 MP, permite que o usuário veja com muito mais detalhes o ambiente ao redor.

O moto g52 é equipado com a plataforma móvel Snapdragon® 680, que entrega desempenho 25% superior (1) em comparação à geração anterior. Além disso, o smartphone conta com o carregador TurboPower™ 30 que garante a carga completa em poucos minutos e conta uma bateria de 5000 mAh que dura muito mais tempo.

Seguindo a tradição da Motorola, o aparelho roda uma versão pura do Android 12 sem camadas de software desnecessárias nem aplicativos duplicados. O produto também vem com a novidade de 3 anos de atualização de segurança bimestral.

Turbinado com Inteligência Artificial

O moto e32 é o primeiro lançamento da família deste ano. O modelo vem com um design sofisticado e tela com atualização rápida de 90 Hz, um grande diferencial no segmento.

É um celular fino e elegante, disponível em três cores: grafite, rosê e azul. Graças à sua tela HD+ ultra-wide de 6,5 polegadas e proporção de 20:9, as imagens do moto e32 são suaves e fluidas.

O novo modelo da família tem um sistema de câmera tripla com IA e modo de captura dupla. A câmera principal tem 16 MP, com foco rápido, que garante fotos nítidas e impressionantes, mesmo que a luminosidade não seja a ideal. Há ainda um sensor de profundidade para desfocar o segundo plano da foto automaticamente. E, com a câmera macro dedicada, é possível chegar mais perto e capturar todos os detalhes que as lentes-padrão não veem. Já a câmera frontal tem 8 MP e permite que o usuário tire selfies perfeitas para postar nas redes sociais.

O moto e32 tem processador octa-core e memória uMCP, que aumentam o desempenho do aparelho, desde videochamadas imersivas até os recursos avançados de inteligência artificial para fotos. Além disso, o moto e32 tem uma superbateria de 5000 mAh, que acompanha o ritmo do usuário por mais tempo sem deixá-lo na mão.

Preços

O moto g52 chega ao mercado brasileiro com armazenamento interno de 128 GB2 pelo preço sugerido de R$ 1.999, nas cores preto, branco e azul. Por sua vez, o moto e32 está disponível na versão de 64 GB (2) pelo valor de R$ 1.499, nas cores grafite, rosê e azul.