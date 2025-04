TikTok lança concurso para levar fã brasileiro ao show da Adele em Londres

Os fãs brasileiros da Adele não vão mais quebrar a cabeça para converter libras em reais para assistir ao disputadíssimo show da cantora no Hyde Park, em Londres. Isso porque o TikTok vai exaltar um criador e levá-lo, com todas as despesas pagas, para o aguardado concerto no dia 2 de julho, auge do verão inglês.

Famosa por hits como “Someone Like You”, “Rolling in the Deep”, “Easy on Me”, entre muitos outros, Adele anunciou dois shows após um longo período fora dos palcos para o lançamento do seu novo álbum, “30”. A cantora se apresentará no festival British Summer Time, no icônico Hyde Park, nos dias 1 e 2 de julho deste ano.

Adele não se apresenta ao vivo desde 2017 e o site da artista sofreu instabilidade assim que os novos shows foram anunciados — fenômeno que ficou conhecido na época como “Jogos Vorazes pelos ingressos da Adele”. A boa notícia é que a comunidade TikTok não vai precisar fazer nenhum sacrifício para conseguir ir ao show.

Para concorrer à viagem com todas as despesas pagas e acesso ao Gold VIP Hydeaway, que já está esgotado, basta publicar no TikTok, entre 20 de maio e 1 de junho, um vídeo que expresse sua história e mostre seu amor pela cantora usando a hashtag #MeuMomentoComAdele e a música “Easy on Me“.

Os 10 melhores vídeos serão selecionados por um comitê composto por membros do TikTok e da Sony Music Brasil e o vencedor será escolhido por meio de votação popular. O resultado final será anunciado no dia 10 de junho.

Após o show, o TikTok irá destacar todos os conteúdos produzidos na viagem e durante a apresentação de Adele. Para saber mais, acesse a página especial do concurso.