Sonic Origins traz Sonic clássico para consoles da atual geração, Switch e PC hoje

Prepare-se para a derradeira viagem nostálgica! Bem a tempo do aniversário de Sonic, a SEGA lançou Sonic Origins, coleção de vários jogos que reintroduz os títulos 2D do Sonic lançados originalmente no SEGA Genesis/ Mega Drive — Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD — remasterizado digitalmente para os consoles da atual geração. Sonic Origins já está disponível por R$ 214,95 no PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC.

Em Sonic Origins, os jogadores experimentarão a ação lendária e ininterrupta do Sonic dos jogos originais com um toque moderno. Com visuais remasterizados, recursos adicionais, personagens bônus, novo conteúdo e mais, os jogadores podem alternar entre o Modo Aniversário — eliminando limites de tempo com vidas ilimitadas — ou jogar no Modo Clássico para reviver as fases e regras dos jogos originais.

Com Sonic Origins, os novos e antigos fãs do ouriço azul podem voltar a celebrar os jogos clássicos do Sonic que transformaram a lendária franquia no que ela é hoje. Com gráficos aprimorados, novos personagens, modos e zonas de jogo, e muito mais, Sonic Origins traz o melhor dos títulos originais do Sonic para as plataformas modernas e oferece vários pacotes de conteúdo para personalizar a experiência de jogo.

Você pode encontrar um detalhamento dos preços, pacotes e principais recursos disponíveis no Sonic Origins abaixo:

Preços e pacotes:

Sonic Origins – Bônus de Pré-Venda Digital (para compras feitas antes de 23 de junho) 100 Bonus Coins Mirror Mode desbloqueado Letterbox no padrão do Mega Drive

(para compras feitas antes de 23 de junho) Sonic Origins – Digital Standard – R$ 214,95 Jogo principal

Sonic Origins – Digital Deluxe – R$ 239,90 Jogo principal Missões difíceis Mirror Mode desbloqueado Personagens no Menu Principal Island Camera no Menu Principal Animação de personagens durante a Music Islands Faixas exclusivas dos títulos Mega Drive & Genesis

Sonic Origins – Premium Fun Pack – R$ 21,45 Missões difíceis Letterbox no padrão do Mega Drive Personagens no Menu Principal Island Camera no Menu Principal Animação de personagens durante a Music Islands

Sonic Origins – Classic Sound Pack – R$ 21,45 Faixas exclusivas dos títulos do Mega Drive & Genesis



Principais recursos do jogo:

Modo Clássico Vá à velha escola com o Modo Clássico e experimente a coleção de vários jogos do legado de Sonic em sua forma retrô com desafios clássicos. Este modo apresenta as regras originais do jogo com vidas finitas e game overs.

Modo Aniversário O Modo Aniversário oferece uma exibição em tela cheia e proporciona aos jogadores um número infinito de vidas para manter a diversão sem game overs.

Missões, Moedas e Museu Teste suas habilidades e ganhe moedas completando várias missões ao longo das fases. Os jogadores podem gastar as moedas no Museu para desbloquear novos conteúdos, tentar novamente os Estágios Especiais e mais.

Melhor do que nunca Recarregado e remasterizado — Sonic Origins pode ser jogado no PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, a família de sistemas Nintendo Switch™ e PC com todos os novos visuais, animações e melhorias para as plataformas da geração atual. Experimente a emoção lendária e uma reviravolta nova e moderna com o Sonic, Tails e Knuckles.



Assets, incluindo b-roll, screenshots e logos do Sonic Origins estão disponíveis AQUI.