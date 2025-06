Call of Duty: Mobile – Nas Nuvens – decole com a Temporada 6

Tire a poeira do seu traje de voo e prepare-se para uma jogabilidade e duelos aéreos emocionantes enquanto os aviões de combate entram no Battle Royale pela primeira vez em Call of Duty®: Mobile – Temporada 6: Nas Nuvens,.

Na Temporada 6: Nas Nuvens, jogadores terão a oportunidade de ganhar 50 novos escalões de recompensas do Passe de Batalha com um novo suprimento de conteúdo gratuito e premium, incluindo operadores como Sophia – Sombra e Wraith – Interferente, novas armas como a KSP 45 , Projetos de Armas, Cartões de Visita, Pingentes, COD Points e mais lançamentos ao longo da temporada!

Vamos apertar os cintos, fechar as mesas, retornar os assentos à posição vertical e nos preparar para contatar a torre com todos os principais destaques de Call of Duty: Mobile – Temporada 6:Nas Nuvens chegando ao Android e iOS:

Novo Combate Aéreo no Battle Royale – Pela primeira vez, os jogadores de Battle Royale poderão subir aos céus e lutar com outros pilotos em aviões de combate Jackal usando mísseis e metralhadoras.

– Pela primeira vez, os jogadores de Battle Royale poderão subir aos céus e lutar com outros pilotos em aviões de combate Jackal usando mísseis e metralhadoras. Nova Combate Terrestre vs. Aéreo – Os novos jatos não são a única maneira de lutar no Battle Royale; novas armas antiaéreas colocadas ao redor do mapa fornecem suporte de artilharia do solo para contra-atacar os pilotos nos céus.

– Os novos jatos não são a única maneira de lutar no Battle Royale; novas armas antiaéreas colocadas ao redor do mapa fornecem suporte de artilharia do solo para contra-atacar os pilotos nos céus. Novo Mapa: Favela – Favela, visto pela última vez em Call of Duty®: Ghosts, se passa nas favelas do Rio de Janeiro. Como um mapa de várias camadas de elevação, ele apresenta prédios altos para sniping, becos para batalhas de curta distância e um campo de futebol aberto perfeito para batalhas épicas.

– Favela, visto pela última vez em Call of Duty®: Ghosts, se passa nas favelas do Rio de Janeiro. Como um mapa de várias camadas de elevação, ele apresenta prédios altos para sniping, becos para batalhas de curta distância e um campo de futebol aberto perfeito para batalhas épicas. Novo evento temático: JACKAL: Fueled Up – Junte-se ao time para ajudar Alias, dando-lhe combustível e upgrades de Jackal para atingir a velocidade máxima. Complete tarefas diárias para obter tokens de atualização e jogue Battle Royale ou Multijogador para obter combustível. Quanto mais atualizações e combustível, mais rápido você pode ir.

Os jogadores também podem esperar muitas atualizações e melhorias para o jogo em Call of Duty: Mobile – Season 6: Nas Nuvens, além de novos desafios sazonais, Lucky Draws e mais lançamentos na loja no lançamento e ao longo da temporada.

As informações completas sobre a Temporada 6: Nas Nuvens estão disponíveis no Blog de Call of Duty.

O trailer de revelação de Call of Duty: Mobile – Temporada 6: Nas Nuvens você pode assistir no YouTube de Call of Duty: Mobile

Para mais informações sobre Call of Duty: Mobile – Temporada 6: Nas Nuvens, visite as redes sociais oficiais do jogo no Brasil no Instagram, Facebook e Twitter. Além disso, não deixe de conferir o blog da Activision Games.