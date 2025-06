Pela primeira vez, urna eletrônica é aberta em uma rede social

Pela primeira vez, uma urna eletrônica foi aberta em uma rede social. A iniciativa inovadora do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, aconteceu na quinta-feira (23/06), numa ação inédita a 100 dias das Eleições de 2022.

A disponibilização dos vídeos que mostraram como a urna eletrônica funciona por dentro faz parte da parceria entre o Tribunal e o Kwai para combater a desinformação, firmada no dia 15 de fevereiro deste ano.

Foram divulgados cinco vídeos no perfil oficial do TSE no Kwai, nos quais o coordenador de Tecnologia Eleitoral do Tribunal, Rafael Azevedo, abre a urna e explica, com uma linguagem informal e atrativa, tudo sobre o equipamento que transformou o processo eleitoral brasileiro, trazendo mais segurança e transparência.

Por meio dos vídeos será possível descobrir como a urna é montada, os itens que a integram, a funcionalidade de cada um deles, entre outros aspectos. O Kwai terá ainda uma página especial na plataforma com a tag #DeOlhoNaUrna, reunindo os conteúdos desta ação, e também com link de direcionamento para o novo hotsite sobre a urna eletrônica criado pelo TSE.

Com layout moderno, o hotsite trará detalhes do equipamento, destacando que ele é parte de uma forte engrenagem idealizada e desenvolvida para atender à realidade do Brasil. Além disso, reforça que a urna eletrônica está em constante evolução, desde a sua criação há 26 anos.

Segundo o coordenador de Modernização do TSE, Célio Wermelinger, o objetivo da nova página é reunir todas as informações sobre a urna eletrônica em único local, dando visibilidade também às fases que integram o ciclo de vistorias do processo eleitoral, com informações detalhadas de cada uma delas, incluindo fases posteriores à realização das eleições. Traz ainda uma linha do tempo, com a cronologia dos avanços no equipamento e as características de cada modelo usado pela Justiça Eleitoral até hoje em dia.

Desde 2018, a Justiça Eleitoral atua no combate à disseminação de notícias falsas relacionadas às eleições e à Justiça Eleitoral. Os acordos celebrados com as plataformas digitais integram o Programa de Enfrentamento à Desinformação, lançado em agosto de 2019 e tornado permanente em 2021.

Outras ações no Kwai

Além da página especial sobre a urna, o Kwai também já realizou outras ações em parceria com o TSE no combate à desinformação no processo eleitoral.

A primeira, realizada no início de abril, trouxe uma página especial no Kwai com uma série de materiais para ampliar o enfrentamento da desinformação eleitoral no ambiente digital, com postagens sugerindo dicas que auxiliem na busca da informação correta sobre o processo eleitoral por meio da hashtag #FatoOuBoato, zelando pela integridade das eleições no Brasil.

Outra ação, chamada #RolêdasEleições, mobilizou na internet milhares de jovens e estimulou novos eleitores a tirar o título e exercer o direito ao voto, promovendo a participação ativa no processo democrático do país.

O acordo do Kwai com o TSE estabelece uma parceria dessas ações com conteúdos oficiais sobre o processo eleitoral deste ano até o dia 31 de dezembro de 2022.