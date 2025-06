Personagens da Great British Teddy Bear Company chegam ao PUBG MOBILE

Hoje, PUBG MOBILE, um dos jogos para celular mais populares do mundo, lançou uma parceria única e adorável com a prestigiosa marca de brinquedos e proprietária global The Great British Teddy Bear Company®.

Os jogadores agora poderão colocar as mãos em um GB Teddy Bear® com tema PUBG MOBILE especialmente projetado ao lado de uma seleção de personagens britânicos icônicos da The Great British Teddy Bear Company, incluindo Robin Hood Teddy Bear e Sherlock Holmes Teddy Bear como companheiros no jogo. Junte-se ao seu companheiro GB Teddy Bear® escolhido e leve-o para o campo de batalha!

Juntamente com os novos companheiros, os jogadores poderão acessar novos e exclusivos itens GB Teddy Bear®, de um conjunto, capacete, acessório e pára-quedas GB Teddy Bear.

Em um evento especial até 22 de julho, os jogadores podem obter algodão completando tarefas para fazer vários GB Teddy Bears®. Colete Ursinhos de Pelúcia GB para desbloquear recompensas exclusivas no jogo!

Fundada na Inglaterra em 2002, a Great British Teddy Bear Company® desenvolveu uma reputação internacionalmente respeitada por produzir os melhores Teddy Bears da Grã-Bretanha. Repleto de história, cada personagem GB Teddy Bear celebra uma parte icônica da cultura e tradição britânicas.

A Great British Teddy Bear Company® é um parceiro perfeito para PUBG MOBILE, um jogo dedicado a fornecer aos jogadores experiências de jogo variadas e de alta qualidade que exploram uma infinidade de tópicos, culturas e bases de fãs por meio de notáveis ​​colaborações de IP.