Após crescimento de 190%, AliExpress oferecerá descontos progressivos a usuários

O AliExpress, maior site de vendas internacionais do mundo, realiza sua maior ação de descontos no Brasil, este ano, entre os dias 27 de junho e 1º de julho. No período, milhares de itens de marcas famosas como Xiaomi, DJI e Amazfit, por exemplo, terão cortes nos preços que podem chegar a 80%. Ao longo do período, a lista de produtos disponíveis para brasileiros com “frete gratuito” será ampliada e incluirá milhões de novos itens.

A ação, chamada de “Joga no Carrin”, oferecerá, ainda, descontos progressivos aos usuários. Quem comprar múltiplos itens que somem, no total, R$ 150, por exemplo, ganhará R$ 15 de descontos sobre as compras. O valor nominal do desconto aumenta quanto maior for o pedido. Em compras de R$ 450, o desconto aplicado será de R$ 45. Além destes benefícios, o usuário acumulará cashback na plataforma e poderá usar o dinheiro acumulado em futuras compras.

Os descontos crescentes visam incentivar o usuário a adquirir mais de um item por pedido, mesmo que os produtos sejam escolhidos em diferentes lojas do marketplace. As tecnologias de Big Data do Alibaba permitem identificar remessas preparadas por diferentes lojas na plataforma e reuni-las em uma só remessa, quando o comprador é o mesmo. Na prática, isto diminui os custos operacionais com logística e permite ampliar os serviços de frete grátis.

Esta será a segunda grande promoção que a marca realiza, para o mercado brasileiro, neste ano. Segundo Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil, o atual momento da economia brasileira tornou os consumidores mais atentos à variação de preços e mais dispostos a pesquisar antes de comprar. “Para celebrar os 12 anos de atuação do AliExpress, por exemplo, promovemos fortes descontos no dia 27 de março, aniversário da marca. As vendas na data registraram alta de 190% em relação a igual período do ano anterior, demonstrando o interesse dos consumidores por oportunidades de compra com descontos”, diz.

Mais voos para o Brasil – Para atender à demanda do mercado brasileiro e oferecer melhor experiência de compra aos usuários, o AliExpress elevou para 8 o número de voos fretados, semanais, trazendo pedidos para o Brasil. Na prática, há voos diários e, semanalmente, mais de um no mesmo dia, conectando o Brasil aos principais fornecedores do mundo. Este esforço logístico permite realizar a entrega de um pedido internacional no território brasileiro em, no máximo, 7 dias. O tempo de transporte entre o aeroporto e a casa do comprador pode variar, conforme a localidade em que o usuário more.

Para comunicar a ação “Joga no Carrin”, o AliExpress realizará uma campanha assinada pela agência AlmapBBDO explorando o hit que viralizou em redes sociais “Joga de ladinho e faz um coraçãozinho”. Celebridades como a atriz Viih Tube e a youtuber Nanda Caroll participam de uma campanha ao lado de diversos outros influenciadores, que farão uma curadoria de compras, incluindo itens de marcas famosas e produtos únicos que só podem ser encontrados em uma plataforma com grande variedade de itens, como o AliExpress.