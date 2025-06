Mapa Favela chega à Call of Duty: Mobile na Temporada 6 – Nas Nuvens

Um dos mapas de Call of Duty preferidos dos brasileiros chega à Call of Duty: Mobile. Favela está de volta e ficará disponível a partir do dia 29 de junho em Call of Duty: Mobile, na estreia da Temporada 6: Nas Nuvens. Sucesso da franquia, o mapa que se passa no Rio de Janeiro, esteve em Call of Duty®: Ghosts e Modern Warfare 2 (2009). Agora na versão mobile apresentará muita dinâmica com várias camadas de elevação, opções de verticalidade com prédios altos, além de becos, que permitem rotas de fuga e o campo de futebol, propício para batalhas épicas.

Conheça o mapa neste vídeo.

Os jogadores podem esperar também muitas atualizações e melhorias na nova temporada de Call of Duty: Mobile – Nas Nuvens, como a estreia dos duelos aéreos com aviões de combate no modo Battle Royale, novas armas, um novo evento temático, novos desafios sazonais, Lucky Draws e mais lançamentos na loja no lançamento e ao longo da temporada.

As informações completas sobre a Temporada 6: Nas Nuvens estão disponíveis no Blog de Call of Duty .

Call of Duty: Mobile está disponível para Android e iOS nas lojas dos dispositivos móveis. E o melhor, é de graça para baixar e jogar.

O trailer de revelação de Call of Duty: Mobile – Temporada 6: Nas Nuvens você pode assistir no YouTube de Call of Duty: Mobile